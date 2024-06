4. jún 2024 Rastislav Búgel Regióny Dnes sa VYLEJE Dunaj! TIETO lokality by sa mali ocitnúť pod vodou Hladina Dunaja stále stúpa. Na najhoršie sa pripravuje aj vedenie mesta.

8 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar

„Dunaj v Nemecku aj naďalej rastie a dnes sa už povodňová vlna začne vo výraznejšej miere prejavovať aj v našom hlavnom meste. Dunaj prekročí 1. povodňový stupeň a v druhej časti dňa začne výraznejšie rásť,“ informuje iMeteo.sk.

Voda stále stúpa

Dunaj už síce prvé problémy spôsobil, no dnes by sa voda podľa portálu mala rozliať do ďalších oblastí.

„Po polnoci začal Dunaj rásť pod Devínom a v týchto chvíľach začína rásť v Bratislave, pričom atakuje hranicu 1. povodňového stupňa,“ informuje server.

Kde by sa mal vyliať?

Hladina by mala stúpať aj naďalej. Najvýraznejšie v druhej polovici dňa.

Večer by mala hladina Dunaja v Bratislave prekročiť výšku 700 cm.

„Dunaj už zaplavil niektoré územia v záplavových častiach. Uzavrieť museli cyklotrasu a večer uzavreli aj parkovisko na Tyršovom nábreží. Dnes Dunaj zaplaví Karloveské rameno a oblasť pod hradom Devín,“ píše iMeteo.sk.

V Bratislave zaplaví Dunaj časť nábrežia a mal by zaplaviť aj časť Tyršovho nábrežia: „V priebehu zajtrajšieho dňa by mala hladina Dunaja v Bratislave kulminovať na úrovni 2-ročnej povodne.“

Hlavné mesto už v pondelok večer uzatvorilo dolné parkovisko na Tyršovom nábreží. „Aktuálna prognóza predpokladá hladinu tesne pod úrovňou vybreženia, parkovisko však bude uzatvorené z preventívnych dôvodov, ak by sa situácia rýchlo zmenila. Ohľadom možného vybreženia koryta Karloveského ramena do záplavového územia pod Devínskou cestou, dnes poobede zasadol krízový štáb mestskej časti Devín a v prípade potreby je pre túto lokalitu pripravený vyhlásiť mimoriadnu situáciu,“ informoval magistrát.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

8 Galéria

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Dnes24.sk