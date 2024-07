9. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Dnes to vypukne! Štartuje vlna PEKELNÝCH horúčav, teploty budú stúpať poriadne VYSOKO Na Slovensku štartuje vlna výrazných horúčav. Hoci bude horúco, dnešok bude najpríjemnejší z celého týždňa.

Zdroj: TASR

V pondelok podvečer sa časťou Slovenska prehnali ničivé búrky. Búrky by mohli Slovensko potrápiť aj v utorok (9. júla), no mali by byť oveľa slabšie.

Hrozia búrky

„Počas dnešného dňa sa v teplom vzduchu začne v priebehu popoludnia vytvárať kopovitá oblačnosť, ktorá následne prerastie do prehánok či búrok,“ informuje iMeteo.sk.

Navyše, stať by sa tak malo len v oblasti hôr a žiadne extrémne javy sa neočakávajú.

Vlna horúčav

V utorok však štartuje vlna tropických horúčav. Navyše, dnešok by mal byť ešte teplotne najpríjemnejší z celého týždňa.

„Maximálne teploty dnes na našom území vystúpia na viacerých miestach na úroveň okolo hranice +30 °C, no v najteplejších lokalitách južného a západného Slovenska sa môžu teploty dostať až k +34 °C,“ píše server.

Od stredy bude na našom území ešte teplejšie.

Teploty prekonajú hranicu +35 °C a v najteplejších regiónoch Slovenska vystúpi teplota až na úroveň okolo +37 °C.

Očakáva sa, že vlna horúčav na Slovensku zotrvá počas celého týždňa a ochladenie tak skoro očakávať nemôžeme.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk