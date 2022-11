12 Galéria Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk DOJÍMAVÁ spomienka na legendu: MEKY má v Bratislave lavičku, obsypali ju stovky BIELYCH kvetov Na bratislavské Račianske mýto sa vrátila legendárna lavička Mekyho Žbirku. 14. november 2022 Kultúra

14. november 2022 Kultúra DOJÍMAVÁ spomienka na legendu: MEKY má v Bratislave lavičku, obsypali ju stovky BIELYCH kvetov Na bratislavské Račianske mýto sa vrátila legendárna lavička Mekyho Žbirku.

V parku na bratislavskom Račianskom mýte opäť stojí na svojom čestnom mieste vynovená lavička, na ktorej sedával a hrával hudobník Miroslav Žbirka. Hlavné mesto v spolupráci s Mekyho manželkou Katarínou Žbirkovou lavičku citlivo zrepasovalo a upravilo – pribudol na nej spevákov podpis a časť textu známej piesne Mesto spí.

Mekyho miesta na mape

Desiateho novembra uplynul rok od jeho úmrtia, pri tejto príležitosti mesto pri obnovenej lavičke Mekyho Žbirku pripravilo komornú spomienkovú udalosť. Na toto znovuinštalovanie lavičky prišlo množstvo priateľov a fanúšikov.

Miro Žbirka žil v Bratislave do 90. rokov, potom sa presťahoval do Prahy.

Na mape hlavného mesta sa nachádza viacero miest, ktoré sa spájajú s jeho životom, napríklad Gunduličova ulica, legendárny V klub či park na Račianskom mýte. Práve tam v 60. rokoch minulého storočia na jednej z drevených lavičiek ako 15-ročný zvykol sedávať, spievať, hrať svoje melódie i koncertovať.

Traduje sa, že práve tam bol aj objavený jeho talent. Po informácii o úmrtí obľúbeného speváka sa stala lavička spontánnym pietnym miestom, kam chodili desiatky ľudí zapáliť sviečku, položiť kvety a uctiť si jeho pamiatku.

Dojatá Katka

Práve na Račianskom mýte Žbirka v rokoch 1966 – 1967 sedával a hrával na gitare kamarátom skladby skupín Beatles, Bee Gees či Elvisa Presleyho. A odtiaľto viedla jeho cesta do skupiny Modus, s ktorou potom v roku 1969 vyhrali Bratislavský beatový festival.

„Toto je spontánne a mne sa to veľmi páči, mňa z Prahy adoptujú do Bratislavy, to je pre mňa najviac. V Bratislave sa narodila naša dcéra Linda, žili sme tu štyri roky spolu s Mekym. Keď sem prichádzam, tak si pripadám, že idem domov. A tí ľudia okolo ma o tom presvedčili. Práve na tejto lavičke ho vraj oslovil Ján Baláž z Elánu, a oni spolu založili prvý Modus,“ povedala Katka Žbirková.

Lavička namiesto busty

„Je to rok a deň, keď zomrel náš milovaný Meky. Je to symbolická vec, žiadna bronzová socha, nič podobné, úplne jednoduchá lavička, na ktorú si človek sadne a hrá na španielke, ako to robil Meky. S jeho podpisom, s textom pesničky, podľa mňa je to veľmi efektné,“ doplnil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

12 Galéria

Zdroj: TASR