Dojímavý príbeh lásky: Bocian sa každý rok vracia za svojou zranenou družkou

Fascinujúci príbeh bocianov dojíma celý svet. Klepetan za svojou milovanou Malene preletí každý rok tisícky kilometrov.

Párik bocianov Klepetan a Malene sú žijúcim dôkazom pravej oddanej lásky. Klepetan totiž každý rok preletí dlhých 13-tisíc kilometrov, len aby videl svoju milovanú Malene.

Skutočná láska

Dojímavý príbeh lásky vznešených operencov sa začal pred viac ako 20 rokmi v malom chorvátskom mestečku. Miestny školník Stjepan Vokic našiel zranenú samicu bociana. Rozhodol sa, že sa o ňu postará. Jej zranenia boli natoľko vážne, že samička už nikdy nebude lietať. Školník jej postavil hniezdo na streche svojho domu, kde získala nielen druhú šancu na život, ale aj oddaného partnera.

Klepetan každý rok v auguste absolvuje cestu do Južnej Afriky. Malena s ním letieť nemôže, no samček sa za ňou vždy na jar vracia späť do Chorvátska. Robí tak už neuveriteľných 19 rokov!

Vďaka starostlivosti dobrého muža sa páriku podarilo odchovať už 66 mláďat.

Fascinujúci príbeh bocianov dojíma celý svet. Na internetovej encyklopédii dokonca vznikla stránka venovaná špeciálne tejto dvojici.

