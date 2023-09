Zdroj: Freepik.com Dospievajúce dievčatá strácajú záujem o šport aj kvôli nízkemu sebavedomiu. Značka Always chce dievčatá udržať v hre a pomôcť im môžete aj v Mnoho talentovaných mladých dievčat v období puberty prestáva športovať. Čo je za tým? Dôvodov, je niekoľko: nízke sebavedomie, negatívne reakcie na telesné zmeny pri športovaní v puberte či obmedzený rodinný rozpočet. 5. september 2023 Tlačové správy

5. september 2023 Tlačové správy Dospievajúce dievčatá strácajú záujem o šport aj kvôli nízkemu sebavedomiu. Značka Always chce dievčatá udržať v hre a pomôcť im môžete aj v Mnoho talentovaných mladých dievčat v období puberty prestáva športovať. Čo je za tým? Dôvodov, je niekoľko: nízke sebavedomie, negatívne reakcie na telesné zmeny pri športovaní v puberte či obmedzený rodinný rozpočet.

Tieto, ale aj ďalšie príčiny spôsobujú, že dievčatá sa vzdajú svojho obľúbeného športu, čo chce však značka Always zmeniť! Spojila sa s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), aby dievčatá povzbudila a udržala v hre! Nech už žiadny talent nepríde nazmar! A vďaka prebiehajúcej kampani Udrž ju v hre v predajniach drogérie Teta im môžete pomôcť aj vy.

Šport je dôležitý pre každého – bez ohľadu na ambície

Puberta je pre mnohé mladé športovkyne zlomovým obdobím. Ich telo prechádza zmenami, ktoré nie sú vždy prijímané prirodzene, bez posmechu a s pochopením. Okrem toho sa u nich objavuje menštruácia, ktorú mnohé dievčatá vnímajú ako prekážku pri športovaní.

Z pravidelného pohybu ťažia dievčatá mnoho výhod. Pohyb im pomáha rozvíjať sebavedomie a dôležité životné zručnosti, ako je odolnosť, disciplína či prekonanie samej seba. Tiež im zlepšuje duševné zdravie, náladu a psychickú pohodu. Vďaka športu dievčatá nadväzujú nové priateľstvá na celý život. Udržme dievčatá pri športe!

Zdroj: Procter&Gamble

Pomôžte udržať dievčatá pri športe aj vy!

Značka Always chce spolu s vami povzbudiť a podporiť dievčatá v zotrvaní pri pohybe a športe. Ako na to? Okrem povzbudenia všetkých dievčat vo vašom okolí, nech si aj naďalej zachovajú radosť z pohybu, môžete pomôcť aj nákupom produktov Always. Stačí, ak si od 28. augusta do 29. septembra zakúpite dámske hygienické výrobky Always v predajniach drogérie Teta a automaticky prispejete 5 % z nákupnej ceny produktu Always nadácii SOŠV, ktorá získané peniaze použije pre dievčatá vo veku od 11 do 18 rokov vo forme príspevku určeného na tréningovú činnosť, športové sústredenia, športové oblečenie a športové vybavenie ako aj ďalšie potreby, ktoré tieto dievčatá potrebujú.

„Pomoc druhým a konanie dobra je hlboko zakorenené v aktivácii značiek P&G vrátane Always. Sme radi, že vďaka našej kampani môžeme pomôcť viaceré talentované dievčatá udržať pri športe a podporiť ich pri plnení snov. Veríme, že tak ako naše výrobky pomáhajú miliónom ľudí efektívne riešiť ich každodenné výzvy, môžu byť aj prostredníctvom kampane Udrž ju v hre hnacou silou rastu a pomyslenou pomocnou rukou. Zapojte sa do našej kampane aj vy a pomôžte udržať mladé slovenské talentované športovkyne pri športe kúpou produktov Always,“ hovorí Neven Kružljak, marketingový riaditeľ Procter & Gamble.

Zuzana Vodáčková, riaditeľka Nadácie SOŠV k tomu dodáva: „Sme radi, že sa nám podarilo spustiť tento projekt spolu so spoločnosťou Procter & Gamble. Vieme, že športovanie dievčat počas puberty a pokračovanie v športovaní je často problematické. Prechádzajú rôznymi fyzickými a psychickými zmenami, ktoré často vedú k tomu, že so športom prestanú. Preto vítame každú aktivitu, ktorá nám pomôže udržať dievčatá pri športe.“

Mladé dievčatá podporujú v športe aj známe slovenské športovkyne a olympioničky – plavkyňa Martina Moravcová, gymnastka Barbora Mokošová či lukostrelkyňa Alexandra Longová, ktoré si v mladom veku tiež prešli kritickým obdobím. Viac informácií o kampani Always Udrž ju v hre, podporu a príbehy slovenských vrcholových športovkýň ako aj to, ako pomôcť mladým športujúcim dievčatám, nájdete na tejto webovej stránke: https://mujsvet-pg.cz/tetakph. Rozhovory so slovenskými olympioničkami:

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: YouTube.com

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Procter&Gamble