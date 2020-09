29. september 2020 Eva Mikulová Šport Dostane Medzinárodný maratón mieru výnimku? Týmto chcú presvedčiť hygienikov!

Organizátori 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach do poslednej chvíle veria, že bude. I keď len s 200 bežcami.

3 Galéria

Zdroj: Adam Stečák

Uskutoční sa 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je zároveň najstarším v Európe a v kalendári mu vždy patrí prvá októbrová nedeľa?

Na poslednú chvíľu?

To je otázka, ktorú si po včerajších (pondelok 28. september) prezentovaných prísnych opatrení s bojom s pandémiou, kladú všetci priaznivci športu. Opatrenia totiž už majú platiť od 1. októbra.

„Ani olympiáda sa neruší týždeň pred zapálením ohňa,“ hovorí riaditeľ MMM Branislav Koniar, ktorý spolu s organizačným tímom a ďalšími partnermi pripravovali maratón rok a do poslednej chvíle dúfa, že toto športové podujatie, ktoré právom patrí k slovenskému rodinnému striebru, bude.

„Maratón nie je ligové kolo, ktoré sa dá predohrať, odložiť alebo nahradiť zhusteným hracím plánom v neskoršej časti sezóny. Možno ho iba uskutočniť, alebo, v prípade ako je tomu v Košiciach, ho natrvalo poškodiť.“

Apel na hlavného hygienika a vládu

MMM by sa mohol uskutočniť s okliešteným štartovým poľom na 200 najlepších bežcov. „Mali sme v pláne, že pobeží 1000 bežcov, ale podľa nových opatrení, keď je potrebné otestovať všetkých účastníkov, je tento počet nereálny,“ dodáva B. Koniar.

I otestovanie 200 bežcov a ďalších nevyhnutných členov organizačného tímu je veľmi ťažké a preto žiadajú, aby boli použité rýchle antigénové testy.

U tých sú výsledky známe do 15 minút. „Preto žiadame kompetentných na národnej úrovni, aby nám povolili výnimku na antigénové testy. A ručí za ne i náš odborný garant, epidemiológ a člen pandemickej komisie profesor Jaroslav Jarčuška,“ hovorí B. Koniar.

„Listom sme oslovili hlavného hygienika, aby odobril naše testy, ktoré máme k dispozícii a ktoré testujú s 98-percentnou úspešnosťou. Veríme, že naša argumentácia je dobre nastavená a dostaneme výnimku. Ak by sme ju nedostali, tak môžu prísť naši odborníci s riešeniami, ako to spraviť s PCR testami,“ poznamenal Koniar.

Rozhodne sa v stredu

Definitívne rozhodnutie o konaní 97. ročníka MMM padne v stredu. Vtedy bude jasné, či MMM dostane výnimku a účastníci budú môcť byť testovaní antigénovými testami, ktoré má organizátor pripravené.

„Stále veríme, že maratón bude. Naďalej pracujeme na rôznych frontoch. Pripravené máme dva formáty: prvý je medzinárodná súťaž pre 200 vybraných bežcov na riadnej certifikovanej trati. Druhá možnosť by nastala, keby rozhodnutie národných autorít a potrebné povolenia a výnimky prišli neskoro alebo vôbec. V takom prípade sme pripravení usporiadať národnú súťaž tiež pre 200 ľudí. Posunuli by sme na trať viac slovenských bežcov. Bežalo by sa na pripravenej trati na Mojzesovej a Hlavnej ulici, na ktorých by absolvovali asi osem okruhov,“ prezradil riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček taktiež nepripúšťa, že by maratón nebol: „Som presvedčený, že sa nám to podarí a toto najvýznamnejšie športové podujatie v našom meste sa konať bude.“

Zdroj: Dnes24.sk