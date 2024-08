20. august 2024 Rastislav Búgel Kultúra Dovolenka ako z HORORU: Raper Separ skončil v NEMOCNICI! Vraví, že mohol ZOMRIEŤ Známy slovenský raper si takto vytúženú dovolenku určite nepredstavoval. Skončil na nemocničnom lôžku.

Rapera Michaela Kmeťa fanúšikovia poznajú pod umeleckým menom Separ. Aktuálne si užíva dovolenku s priateľmi na gréckom ostrove Mykonos.

Skončil v nemocnici

Všetko sa však v momente zmenilo na poriadnu drámu. Umelec na sociálnej sieti zdieľal fotku z nemocnice.

„Nikdy nejedz med, keď z neho môžeš zdochnút… Strašný hardcore som práve zažil,“ napísal k fotke Separ.

Čo sa vlastne stalo?

Raper neskôr pridal aj video, ktoré natočil niektorý z jeho kamarátov. Separ leží na lôžku v opatere zdravotného personálu, no dobrá nálada mu nechýbala.

Keď bol z najhoršieho vonku, do príbehov na Instagrame nahral video, v ktorom opísal celú situáciu.

„Boli sme v reštike, dal som si jedlo v skratke, ktoré malo v dresingu med, o ktorom mi nikto nepovedal. Ja som sa, samozrejme ako primitív, neopýtal, ale ten dresing nebol moc medový. Bolo to také skôr sezamové, ale to je jedno. Proste som to zožral celé. Za pol hodinu začalo totálne psycho, lebo ja mám takú alergiu na med, že môžem z toho zdochnúť. Takže sa mi zúžili dýchacie cesty. Začali mi také kŕče v žalúdku, že som myslel, že sa za_ebem, ako keby mi niekto s nožom tancoval po bruchu. Išiel som do nemocnice. Tam mi dali nejaké infúzie, nejaké injekcie a dali ma dokopy,“ prezradil raper a dodal, že všetko je už „v pohode, len som akože skoro zdochol.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk