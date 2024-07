2. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Dovolenkári zúria: Pražské letisko KOLABUJE! Lietadlá odlietajú BEZ batožiny Na vydanie batožiny sa čaká aj niekoľko hodín. Navyše, po prílete na dovolenku môžete skončiť bez kufra.

Situácia na Letisku Václava Havla v Prahe sa poriadne vyostruje. Ako informoval server tn.cz, kvôli nedostatku personálu tam ľudia na svoju batožinu čakajú aj niekoľko hodín. Všetko navyše v priestoroch, kde si nemôžu kúpiť ani žiadne občerstvenie. „Čaká sa tu desiatky minút až hodiny na batožinu aj s malými deťmi. Nie je tu voda ani jedlo. Nikto to nerieši. Niekto by za to mal niesť zodpovednosť,“ vraví jeden z cestujúcich.

Na dovolenke a bez kufrov

To ale nie je jediný problém. Nepríjemné momenty zažívajú aj cestujúci, ktorí z tohto letiska odleteli. Ich batožinu totiž do lietadiel nikto nenaložil a oni do cieľových destinácií odleteli bez svojich vecí.

„V batožinovom priestore sa po prílete našiel iba detský kočík, zvyšok batožiny zostal na letisku v Prahe. Sme úplne bez všetkého, máme iba kabelky alebo malý batôžtek a veci, čo máme na sebe,“ povedala rodina, ktorá odletela na dovolenku v Grécku. Na redakciu tn.cz sa počas prvých dvoch júlových dní obrátilo už množstvo zúfalých Čechov.

„Sme už niekoľké lietadlo, ktoré odletelo z Čiech bez batožiny. Povedali nám, že nám ich možno dajú za tri dni, ak dorazia. Máme tam lieky. Mám sedemročnú dcéru, ktorá je onkologicky chorá, a mám tam pre ňu zdravotné pomôcky, ktoré bezprostredne potrebujem. Sme všetci v zúfalej situácii,“ vraví zúfalá mamička, ktorá si s rodinou chcela užiť dovolenku v Turecku.

Rovnaká situácia čakala aj na dovolenkárov, ktorí odleteli do Bulharska. Po prílete na miesto zistili, že kufre ostali v Prahe.

„So spoločnosťou Smartwings som v nedeľu večer odletela do destinácie Primorsko. Za dovolenku sme zaplatili nemalé peniaze a radi by sme si ju užili. Chodiť celý týždeň v jednom oblečení a nemať hygienické prostriedky alebo lieky je veľmi nepríjemné,“ opisuje Eva.

Na batožinu sa načakáte

Podľa portálu za to môže nedostatok personálu. Zamestnanci jednoducho nestíhajú. Kto priletel zo zahraničia do Prahy, nezriedka čaká na batožinu niekedy aj štyri hodiny. „Z výdajného priestoru nemôžete odísť, pretože nemáte šancu sa sem vrátiť. Ak odídete, tak vám batožinu doručia na vlastné náklady. Ale môže to trvať aj 21 dní. Sú tu ľudia s niekoľkomesačnými deťmi,“ rozčuľoval sa jeden z cestujúcich.

Hľadajú „srdciarov“

Problémy s batožinou priznalo aj pražské letisko. „Dôvodom sú časté meškania letov, nárazový nedostatok pracovníkov nakládky hlavne v špičkách a preťaženosť letovej prevádzky,“ napísalo na sociálnej sieti X.

Letisko preto malo zamestnancom poslať krízovú správu, ktorú majú tn.cz k dispozícii. „Nájde sa v radoch zamestnancov zopár srdciarov ochotných zachrániť našu reputáciu? Vyzývame chlapov, ktorí mali už 18, vyhrňte si rukávy a pomôžte, ak len trochu môžete, v kritickej situácii zmierniť dopady na našich cestujúcich a na meno vášho zamestnávateľa,“ píše sa v nej.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

První kontakt cizince s Českou republikou je ten, že letiště Praha @PragueAirport a ČSA Handling @CSAH_PRG, nejsou schopny zaplatit pracovníky, kteří by vám vyložili zavazadla z letadla. A tak si na ně musíte počkat i třeba 3 hodiny.

Dobra práce. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/LRrt2hrQ0U — Mirek Hajek (@HajekMirek) June 30, 2024

Zdroj: Dnes24.sk