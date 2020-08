26. august 2020 Tlačové správy Dovolenky blogerov na Slovensku. Ako dovolenkovali v minulosti a ako dnes?

Leto je skvelým obdobím zbierania zážitkov, spoznávania nových miest a stretnutí so starými známymi. O to intenzívnejšie prežívame toto obdobie s deťmi, pre ktoré sú prázdniny zaslúženou odmenou. Značka F&F si preto posvietila na rodinné dovolenky slovenských blogerov.

Podelili sa so svojimi tohtoročnými zážitkami a zároveň vytiahli spomienky zo svojich detských fotoalbumov. Tohtoročné leto je síce iné, no situácia nám nezabránila lepšie spoznávať našu krajinu. Práve naopak, bol to skvelý čas navštíviť slovenské hory, hrady a zámky, kúpaliska, jazerá. A povedzme si úprimne, nejeden z nás si pritom zaspomínal na svoje detstvo, keď možnosti na cestovanie boli výrazne obmedzené a slovenská dovolenka bola úplnou samozrejmosťou. Značka F&F si preto pre slovenských blogerov pripravila malú „retro“ výzvu a tí ukázali, ako dovolenkovali doma kedysi a ako dovolenkujú dnes.

Ivana Stanclová

Slovenská blogerka Ivana Stanclová, ktorej Instagram zaplavujú krásne farebné outfity, si zaspomínala na svoj výlet na Bratislavskom hrade. Teraz si ho zopakovala so svojou dcérkou Zairou. „Musím ale povedať, že Zaira bude mať oveľa lepšie a krajšie spomienky, ako som mala ja. Vtedy sme jednoducho nemali financie na chodenie po svete. Boli sme len na sídlisku, alebo v lete v Tatrách. Na ďalšej fotke je zdokumentovaný môj historicky prvý výlet na Bratislavský hrad. Ako môžete vidieť patrične som sa nahodila a tomuto výletu som prikladala veľký význam. Na ružovej som evidentne fičala už od mala, pretože prevláda v mojom outfite. Ako detail by som vypichla kabelečku a baleríny. No a účes ako Kazisvet z Boží vůle král,“ zaspomínala si s úsmevom Ivana.

DoubleTrouble

Mamina rozkošných dvojičiek Elišky a Ninky sa rozhodne nenudí. A hoci aj ich dovolenkové plány sú tento rok ovplyvnené pandémiou či prácou, o program nemajú núdzu ani v Bratislave. „Toto leto sa hráme na turistky v Bratislave. Máme dovolenkový mód, nevstávame, nikam sa neponáhľame, nemáme režim ani pravidlá. Prechádzame sa väčšinou prázdnym starým mestom, nevynechávame turistické atrakcie, čumila, ´hviezdko´, ruské koleso. Plánujeme plavby po Dunaji a jeme veľa zmrzliny,“ vysvetlila k fotkám mamina Saška, ktorá vybrala zo svojich spomienok rodinnú dovolenku v Tatrách.

„Vtedy to pre mňa bola naozaj veľká vec. Moji rodičia nás nebrali na výlety, nie, že by som ich za to vinila, ale proste tak to bolo. Tri deti vziať na výlet, stálo a stále stojí pomerne veľa peňazí, ktorých u nás nikdy nebolo nazvyš. Dovolenka však pre mňa nie je o peniazoch, ale o spoločne strávenom čase objavovaním nových miest a samých seba. Na výletoch sa aj deti viac otvoria ako doma, viac sa porozprávame a podozvedám sa vždy kúsky z ich detskej duše. Keď som bola malá, objavovala som teda prevažne Bratislavu a teraz ju môžem ukázať svojim deťom.“

Minidiamondblog

Plány s cestovaním po Slovensku tento rok zasvietili v kalendári aj Silvii, známej na Instagrame ako Minidiamondblog. Po takmer 30 rokoch sa vrátila k Šútovským vodopádom, nachádzajúcim sa v Malej Fatre. „Čas s rodinou, výlety a dovolenky je práve to, na čom si zakladám a možno práve preto, že mne to ako dieťaťu veľmi chýbalo. Toto je vec, ktorú si so sebou nosím celý život a robím maximum preto, aby moje dieťa tento pocit nemalo. Na víkend som vzala deti môjho brata, maminu a Natálku spoznávať krásy Slovenska a na Šútovské vodopády som sa vrátila po 28 rokoch. A viete čo? Vodopád je stále rovnako krásny a prechádzka k nemu rovnako dlhá a príjemná.“

