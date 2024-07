29. júl 2024 Zo zahraničia DRÁMA na chorvátskej hranici! Dovolenkárom došla trpezlivosť: ZMLÁTILI otca so synom Približne desať ľudí stojacich v kolóne na chorvátskej hranici zmlátilo otca so synom! Čo sa stalo?

Počas víkendu došlo na hraničnom priechode Karasoviči medzi Chorvátskom a Čiernou Horou k nepríjemnému incidentu. Ako už tradične v tomto období sa na hraniciach vytvorila niekoľko kilometrov dlhá kolóna.

Otec so synom sa podľa Dnevnik.hr rozhodli obehnúť dlhý rad áut, aby sa dostali do svojho domu blízko hraníc. A to robiť nemali.

Argumenty nepomohli, dostali bitku

„Keď ich videli ísť v druhom pruhu, zastavili ich tí, ktorí čakali na výjazd z Chorvátska. Zrejme si mysleli, že chcú všetkých predbehnúť a dostať sa rýchlejšie na druhú stranu hraníc. Dvojica sa im však všemožne snažila vysvetliť, že nejdú na hranice, ale domov,“ uviedli pre Dubrovnik Herald svedkovia, ktorí videli, ako otca so synom zastavili čakajúci dovolenkári.

V tom momente dvojicu napadlo približne desať cudzincov.

A výsledok? Obaja skončili v nemocnici!

Bojí sa, že sa to zopakuje

Na miesto dorazila aj polícia, ktorá zadržala troch ľudí. Incident potvrdil aj starosta Konavala Božo Lasić. „Oboch poznám a garantujem, že incident nespôsobili. Každý v Konavle ich pozná a sú to vážení ľudia. Je mi ľúto, že sa takéto veci dejú, ale bojím sa, že sa to môže zopakovať. Preto som poslal kompetentným službám požiadavku na otvorenie ďalších priechodov do Čiernej Hory a posilnenie systémového softvéru tak, aby proces skenovania dokumentov prebehol oveľa rýchlejšie,“ povedal.

