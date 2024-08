Dramatické okamihy na Šírave: Keď to Peter zbadal, vydal sa na vodnom skútri na pomoc!

„Dnes som prvýkrát zažil situáciu, kedy som sa musel rozhodnúť, či budem riskovať svoj život, aby som zachránil kvôli nezodpovednosti iné. Keď sa zdvihol vietor, rozhodol som sa odviezť svoj vodný skúter z Medvedej hory na Klokočov, aby som ho vytiahol z vody, sám na skútri som mal už v tej vode problém, ale išiel som popri brehu,“ začal svoj príspevok na sociálnej sieti Peter.

Kývali na neho z brehu, že paddleboard s dvoma ľuďmi odfúklo preč a nedokážu sa vrátiť. „Preč do stredu Šíravy, kde tie vlny boli naozaj veľké, ani ich nebolo vidno,“ poznamenal Peter.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Výletná loď Labe už brázdi vody Šíravy: Zaujímavosti o novej atrakcii a CENNÍK

Nakoniec sa rozhodol vydať im na pomoc. „Potiahnuť ich za skútrom v tých vlnách a vetre bolo nemožné, preto som im povedal, nech sa vykašlú na paddleboard, že ich zoberiem preč na skútri, vlny boli také veľké, že nás všetkých troch prevrátilo na skútri do vody, takže som sa v tých vlnách ocitol aj ja,“ opisuje ďalej.

Nakoniec sa mu podarilo dostať všetkých bezpečne na breh. Prečo sa rozhodol následne zdieľať tento dramatický zážitok na sociálnej sieti? „Chcem len apelovať na rodičov, lebo toto boli mladí ľudia, ale aj na mladých ľudí, aj keď máte paddleboard a idete na vodu, sledujte si počasie. Aktuálne sa mení veľmi rýchlo a potom nastane situácia, keď bojujete o život.“

Zdôraznil, že v strede Šíravy sa ocitli dvaja mladí ľudia bez záchranných viest počas silného vetra pred búrkou. Ktovie, ako by to dopadlo, keby v tej chvíli tam nebol Peter ani nikto iný, kto by im dokázal pomôcť.