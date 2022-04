Zdroj: TASR/Dano Veselský Drucker: Marketingové divadlo! Garantované ceny potravín sú NAJVYŠŠIE v strednej Európe Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení vyzýva vládu, aby zabezpečila kontrolu a povinné zverejňovanie marží pri základných potravinách. 19. apríl 2022 Politika

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Uviedol to v utorok na brífingu predseda strany Tomáš Drucker. Ceny potravín na Slovensku podľa neho rastú, lacné triky vlády nefungujú. Údajná „prelomová dohoda“ ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) s obchodníkmi bola podľa neho iba marketingovým divadlom a štát na jej plnenie nedohliada.

Ceny stále rastú

Poznamenal, že opakovaný, druhý nákup trinástich druhov základných potravín, ktorých sa dohoda s obchodníkmi týka, v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku ukázal ďalší rast cien, a to rozdielne v jednotlivých reťazcoch. Kým niekde ceny nerástli alebo dokonca poklesli, inde narástli až o 20 %.

„Garantované ceny“ potravín ministra Vlčana sú najvyššie v strednej Európe. „Okrem podpisu pred kamerami minister odvtedy nič neurobil,“ upozornil podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina.

Podľa neho verejnosť netuší, či sa dohoda dodržiava, keďže štát to nekontroluje a neumožnili ani verejnú kontrolu. Z dvoch porovnávacích nákupov, ktoré strana Dobrá voľba a Umiernení urobila, je zrejmé iba to, že ceny ďalej rastú a najvyššie sú na Slovensku.

Marketingové divadlo

„Žiadame vládu, aby zaviedla kontrolu a povinné zverejňovanie marží obchodníkov na trinásť základných druhov potravín. Iba tak sa dozvieme, či obchodníci dodržali slovo,“ povedal Hlina. V reakcii na silný rast cien zaviedli kontrolu marží pri cene pohonných hmôt v Česku, Slovensko sa podľa neho môže týmto príkladom inšpirovať.

Podľa Druckera je najvyšší čas, aby minister prestal s lacnými trikmi a začal pracovať.

„Dohoda s obchodníkmi o maržiach bola jeho vlastná iniciatíva. Mal by sa teda starať o to, aby sa plnila. Verejná kontrola marží je spôsob, ako to dosiahnuť,“ podčiarkol Drucker.

Strana Dobrá voľba a Umiernení zdôraznila, že marketingové divadlo okolo cien potravín je iba ukážkou zlyhania vlády v rezorte pôdohospodárstva, ktorá v polovici volebného obdobia nedokázala splniť žiaden dôležitý záväzok.

„Za takmer rok pôsobenia ministra Vlčana mu parlament schválil dve zmeny jedného zákona, ktoré ani nesúviseli s plnením vládneho programu. A to je všetko,“ dodal Hlina. Naopak, rezort sa podľa neho stal semeniskom korupcie a klientelizmu pod vedením OĽANO, a to od pochybných personálnych nominácií až po kauzu „predražené svine“.

