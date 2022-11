Zdroj: Instagram.com/alexandre_fvr Európu zasiahnu ROZMARY počasia: Chlad, sneh, búrky, vietor, krupobitia aj TORNÁDA! Mnohé krajiny západnej, strednej a južnej Európy sa pripravujú na príchod veľmi chladného počasia, ktoré so sebou prinesie množstvo zrážok, silný vietor a miestami aj nebezpečné sprievodné javy. 4. november 2022 ELA Rôzne

Na strednom, no čiastočne i západnom a východnom Slovensku môže od piatkového popoludnia do nedeľňajšieho (6. 11.) rána spadnúť ojedinele 50 až 60 milimetrov zrážok.

Výstrahy pred dažďom

Pre okresy Banskobystrického a Žilinského kraja, rovnako tak pre oblasť Spiša, Gemera, Tekova i hornej Nitry vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred dažďom prvého stupňa.

Výstraha platí od 15.00 h do nedele do 8.00 h. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.

V Alpách nasnežilo

Počas noci začal počasie v Európe ovplyvňovať studený front, ktorý sa bude v priebehu dňa presúvať od západu smerom na východ. Súčasne sa na tomto studenom fronte bude v oblasti severného Stredomoria prehlbovať tlaková níž, ktorá prinesie do Európy ďalšie zhoršenie počasia.

Prílev veľmi studeného vzduchu spôsobí, že hranica sneženia klesne v priebehu piatka v údoliach na severnej strane Álp až na 1000 m n. m.

Väčšina snehu sa počas dnešného dňa zhromaždí na hlavnom alpskom hrebeni, kde napadne 30 až 60 centimetrov čerstvého snehu.

„Okrem sneženia na horách spadne v nižších polohách severného Talianska, Švajčiarska a južného Rakúska veľké množstvo zrážok, a to až okolo 60 l/m2 za 24 hodín,“ informuje iMeteo.sk.

Avšak vo východnom Tirolsku a hornom Korutánsku môže spadnúť až 100 l/m2 a v Karnských Alpách, ktoré ležia na hranici medzi Rakúskom a Talianskom, to môže byť dokonca až 150 l/m2. Navyše bude fúkať aj veľmi silný vietor, ktorý môže spôsobovať chaos najmä na cestách.

Počasie sa vyzúri najmä na Malte

Veľmi nepriaznivé počasie čaká aj Taliansko. Už počas včerajšej noci vyčíňali v Stredomorí a v Taliansku veľmi silné búrky, ktoré preniesli takmer 50-tisíc bleskov. Zrážky boli natoľko výdatné, že mnohé talianske mestá v Ligúrii a Lombardsku sa v noci ocitli pod vodou.

Vplyvom prehlbovania tlakovej níže v severnom Stredomorí čaká veľmi nebezpečné počasie najmä Maltu. Najsilnejšie prejavy búrok budú na Malte v sobotu v skorých ranných hodinách, kde je aj veľká pravdepodobnosť vzniku tornád. Maltu tak čakajú dva dni extrémnych búrok s krupobitím, prívalovými zrážkami a s možnými tornádami.

Ako bude u nás?

Čo sa týka Slovenska, nás, našťastie, takéto extrémne prejavy počasia dnes ani zajtra nečakajú. Na našom území sa zmena prejaví ochladením a príchodom zrážok, ktoré môžu byť aj výdatnejšie.

Sobota: Prevažne zamračené, miestami dážď. Teploty 8 až 13 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.

V nedeľu prevažne oblačno. Teploty 8 až 13 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.

Zdroj: iMeteo.sk