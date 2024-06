5. jún 2024 ELA Správy Rôzne Eurovoľby lákajú tipujúcich: Rekordér stavil 27-TISÍC eur na triumf Progresívneho Slovenska Slovensko si bude voliť už 8. júna poslancov do Európskeho parlamentu. Najväčšiu šancu na celkové víťazstvo má Progresívne Slovensko a Smer-SD.

Zdroj: freepik.com

„Najväčší objem peňazí i uzatvorených tiketov je zatiaľ na Progresívne Slovensko,“ potvrdil Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune.

Slovákov lákajú eurovoľby

„Oproti posledným voľbám do europarlamentu v roku 2019 evidujeme výrazne zvýšený záujem našich klientov o voľby. Súvisí to so zvýšeným záujmom stávkujúcich o voľby všeobecne,“ prezradil Tarek Yacoob.

V porovnaní s obrovským záujmom o prezidentské či parlamentné voľby je však podľa neho záujem zatiaľ nižší.

27-tisíc eur na triumf PS

Aj na eurovoľby boli zaznamenané zaujímavé stávky. Jeden z klientov Fortuny si stavil za takmer 5 700 eur na to, že Smer-SD bude mať viac hlasov ako Progresívne Slovensko. Ak mu tento odhad vyjde, vyhrá takmer 10-tisíc eur.

„Paradoxne prišla najvyššia stávka na slovenské eurovoľby z Česka. Klient stavil takmer 27-tísíc eur na víťazstvo Progresívneho Slovenska, respektíve nevýhru Smeru. Vklady rozdelil do ôsmich, prevažne skupinových tiketov, kde má aj mnohé stávky na tenisové zápasy,“ povedal Tarek Yacoob.

Očakáva sa prekonanie rekordu

Podľa prieskumov a vkladov sa v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu očakáva výrazne vyššia účasť ako naposledy. Pred piatimi rokmi prišlo k eurovoľbám najviac Slovákov v histórii – 22,74 %. Paradoxne však išlo o najnižšiu účasť spomedzi všetkých štátov Európskej únie.

„Je takmer isté, že tento rok bude účasť výrazne vyššia ako počas posledných eurovolieb, a teda výrazne prekoná doterajší rekord. O niečo viac sa stávkuje na vyššiu účasť, pričom Fortuna má vypísané hranice na úrovni 30 – 34 %,“ doplnil Tarek Yacoob. Medzi Čechmi vedie v stávkach Babišova strana ANO

V Česku je podľa kurzov favoritom strana ANO Andreja Babiša. „Drvivú väčšinu stávok evidujeme na stranu ANO. Vyššie stávky však prišli na koalíciu Spolu, ktorá v posledných prieskumoch do značnej miery dohnala stratu a očakáva sa tesný súboj medzi týmito stranami,“ spomenul Tarek Yacoob.

Aj v Česku sa objavila zaujímavá stávka. Jeden z klientov stavil takmer 4 000 eur na to, že SPD a Trikolóra budú mať vo voľbách aspoň 5 %. Využil kurz 1.17 a v prípade výhry si pripíše približne 4 700 eur.

