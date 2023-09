Zdroj: archív Igor Šimko Expert na odpad hodnotí: Je v Turecku väčší „bordel“ ako na Slovensku? Ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom v nakladaní s odpadom? Sme na tom lepšie alebo horšie? 9. september 2023 Eva Mikulová Správy Zo Slovenska

Zdroj: archív Igor Šimko

Dovolenkové obdobie už pomalý končí a turisti v zahraničí si mnohokrát všímajú nielen krásne pláže, pamiatky, služby ale i čistotu a poriadok. Zvlášť citlivo to vnímal košický znalec v odbore ochrana životného prostredia so zameraním na odpad a zároveň krajský predseda HLASu Igor Šimko.

Igor Šimko trávil dovolenku aj so svojou rodinou na plážach v Turecku a so svojimi dojmami sa s nami rád podelil.

Sme v porovnaní s tradičnými dovolenkovými destináciami na tom horšie alebo lepšie?

Slovensko má vzhľadom na európsky tlak v zelenšom prístupe k odpadu, predchádzaniu jeho vzniku a prevažne správnom triedení výrazne inú pozíciu. Sme v porovnaní s Tureckom výrazne zelenší. Turci nemajú zariadenia ZEVO (výroba elektriny a tepla z odpadu) ako my, ak majú tak len spaľovne (odpad len spaľujú) a skládky, čo je veľmi slabá infraštruktúra. Práve v roku 2023 sa začal proces povoľovania prvého moderného ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadu) v Istanbule. Za nami zaostávajú, my máme ZEVO 2× – v Bratislave a Košiciach. Je to bilančne najlogickejší prístup. Odpad, ktorý sa už recyklovať nedá, je premieňaný na energiu, neskládkuje sa a to je najdôležitejšie.

Turci separujú odpad?

Majú na to možnosti, v rezortoch sú všade koše na triedený zber s výnimkou biologického všetko ako u nás, čo je správne. Avšak kultúra triedenia mimo rezortov výrazne „pokulháva“. Všade popri cestách nájdeme odpadky ako plasty, plastové fľaše, či samozrejme ohorky od cigariet. Je to kultúrou národa v prejavoch aj pri odpade.

Čím nám môžu byť vzorom resp. čo od nich v žiadnom prípade nekopírujme?

Nekopírujme ich v ľahostajnosti a v tzv. proplastovom prístupe. V rezortoch sú jednorázových pohárov z plastu miliardy, čo drink to nový plastový pohárik. Dokonca aj jednodecové vody na osvieženie sú v plaste, čiže ak si my kúpime 0,5 litrovú fľašu a vrátime ju vďaka zálohovému systému, v tureckom rezorte vznikne 5 jednorázových plastových použitých nevratných odpadkov pri rovnakom objeme a putujú do koša.

„Čiže Slovensko môže byť pre mnohé, najmä ázijské krajiny vzorom,“ dodáva I. Šimko.

Zdroj: archív Igor Šimko

