Dnes o 14:43 Tomáš Batiz Ostatné športy Famózny výkon Vlhovej v obrovskom slalome: V Kranjskej Gore skončila na pódiu! FOTO

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila druhé miesto v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore.

25 Galéria

Vlhovú v Slovinsku o 34 stotín sekundy predbehla víťazná Novozélanďanka Alice Robinsonová, tretie skončili s odstupom 1,59 sekundy spoločne domáca Meta Hrovatová a Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka bojovala o štrnáste prvenstvo na podujatiach SP, ale napokon z toho bolo premiérové druhé miesto v tejto disciplíne. Úradujúca majsterka sveta si pripísala 34. pódiové umiestnenie v kariére, v obrovskom slalome šieste.

Skvelé druhé miesto

„Samozrejme, mrzí ma, že som si neudržala pozíciu. Ja jazdím na víťazstvá. Alice ale bola dnes lepšia. Aj v tom prvom kole urobila obrovskú chybu, len preto bola druhá. Dala ale nádhernú jazdu. Získala som nejaké body do celkového poradia, ja to ale vôbec neriešim. Druhé miesto v obráku je skvelé. Hoci, keď je človek po prvom kole na prvom mieste, chce to potvrdiť. Bohužiaľ, aj to je šport. Robila som všetko preto, aby som uspela. Prvú strminu som nešla až tak najlepšie. Snažila som sa potom ísť na maximum, ale nestačilo to,“ povedala Vlhová pre RTVS.

Vlhová bola líderkou po prvom kole, po ktorom mala náskok 24 stotín sekundy pred Robinsonovou. Vlhová v ňom predviedla sebavedomý a takmer bezchybný výkon. V hornej časti trate stratila na Novozélanďanku tri desatiny sekundy, no postrážila si prejazdnú bránku, kde jej súperka urobila chybu. Vlhová v širších bránkach strategicky ubrala z agresivity a konsolidovaná jazda bez výraznejších zaváhaní ju vyniesla na čelo priebežného poradia. Vedúca žena disciplíny a druhá žena celkového poradia Talianka Federica Brignoneová obsadila v 1. kole 6. miesto s odstupom 0,94 s. Líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová z USA v Slovinsku neštartovala.

Druhé kolo mal na starosti švajčiarsky tréner Alois Prenn a postavil rytmickejšiu a otvorenejšiu trať. Tá bola pripravená výborne a jej kvalita vydržala až do konca. Brignoneová na nej urobila viacero chýb a stratila šancu zabojovať o pódium. Robinsonová išla výborne, a hoci sa opäť nevyhla jednej chybe, išla suverénne do vedenia o priepastných 1,59 sekundy. Vlhová išla síce bez chyby a presvedčivo, ale na hladký štýl Robinsonovej to v sobotu mohlo stačiť len v prípade výraznejšieho zaváhania jej súperky.

Len 18-ročná víťazka dosiahla druhý triumf v SP v kariére. Ten prvý získala v októbri v Söldene tiež v obráku. „Mám obrovskú radosť. je to super. Podmienky boli fantastické a trať perfektná. V prvom kole som urobila obrovskú chybu a vedela som, čo musím urobiť v tom druhom,“ povedala víťazka.

Výsledky obr. slalomu SP v Kranjskej Gore:

1. Alice Robinsonová (N.Zél.) 1:54,32 min., 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,34 s, 3. Meta Hrovatová (Slov.) a Wendy Holdenerová (Švaj.) obe +1,59, 5. Marta Bassinová (Tal.) +1,60, 6. Tina Robniková (Slov.) +1,65, 7. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,78, 8. Federica Brignoneová (Tal.) +2,04, 9. Tessa Worleyová (Fr.) +2,18, 10. Sara Hectorová (Švéd.) +2,19

Priebežné poradie v SP (po 25 pretekoch):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Brignoneová (Tal.) 1112, 3. VLHOVÁ 971, 4. Bassinová 711, 5. Holdenerová 623, 6. Corinne Suterová (Švaj.) 617, 7. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 556, 8. Michelle Gisinová (Švaj.) 489, 9. Sofia Goggiaová (Tal.) 479, 10. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 390

Poradie v obrovskom slalome (6):

1. Brignoneová 407, 2. VLHOVÁ 333, 3. Shiffrinová 314, 4. Bassinová 309, 5. Robinsonová 300, 6. Holdenerová 234

25 Galéria

Zdroj: TASR