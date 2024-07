3. júl 2024 Kultúra Fanúšikovia majú STRACH: Legendárna speváčka priznala, že bojuje s RAKOVINOU Mimoriadne obľúbená speváčka poriadne šokovala fanúšikov. Pre boj s rakovinou musela odložiť plánované turné.

Ann Wilson v utorok (2. júla) prostredníctvom sociálnej siete oznámila, že odkladá plánované turné s legendárnou kapelou Heart. Dôvodom je jej boj so zákernou rakovinou. Speváčka o tom informovala na sociálnej sieti.

Ann Wilson je členkou kapely Heart už od 70. rokov. Skupina má na svojom konte niekoľko celosvetových hitov. Za všetky spomeňme napríklad skladby Barracuda, Alone alebo What About Love?

Nepríjemné správy

„Nedávno som podstúpila operáciu na odstránenie niečo, čo sa ukázalo, že má rakovinový pôvod. Operácia bola úspešná a cítim sa skvele, ale moji lekári mi teraz odporučili absolvovať preventívnu chemoterapiu,“ uviedla speváčka.

Chce sa vrátiť

„Lekári mi navyše odporučili, aby som na zvyšok roka odišla z javiska, nech sa môžem úplne zotaviť. Pre ľudí, ktorí si už kúpili vstupenky, verte mi, chcela by som, aby sme koncerty mohli odohrať,“ dodala.

Ann Wilson dodala, že v roku 2025 sa plánuje vrátiť v plnej sile.

„Všetkým ďakujem za podporu. Toto je len pauza. Mám v pláne oveľa viac spievať,“ uzavrela speváčka.

