21. júl 2024 Lifestyle Farba, ZÁPACH, aj okolie: Viete, ČO si máte všímať skôr, než skočíte do jazera? Pred kúpaním si treba všímať farbu a zápach, ako aj okolie vodnej plochy. Upozornili na to odborníci.

Najbezpečnejšie kúpanie je na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Skonštatovala to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Ľudia si môžu skontrolovať aktuálny stav na webe Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Hygienici odporúčajú všímať si farbu či zápach vody, ako aj okolie vodnej plochy.

Na toto si dajte pozor

„Najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Pred ich návštevou je dôležité informovať sa o ich aktuálnom stave, napríklad na webovej stránke www.uvzsr.sk,“ vysvetlila Červeňová.

Do vody netreba vstúpiť, ak na základe farby či zápachu pôsobí odpudivo.

Tiež je dôležité všímať si okolie lokality. „Zo zdravotného hľadiska nie je bezpečné kúpať sa v prírodných vodných plochách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, pretože môže prenášať aj niektoré patogénne mikróby, napríklad salmonelu. Zvážiť treba aj kúpanie vo vodách, v blízkosti ktorých sa vyskytli uhynuté zvieratá alebo sú vyústené odpadové vody z kanalizácie,“ priblížil Darko Babjak z odboru hygieny životného prostredia ÚVZ.

Aj na kúpaliskách

V prípade verejných bazénov si treba všímať poškodenia či slizovité povlaky na stenách a kachličkách. „Ak sú bazény v takomto stave, radíme nekúpať sa v nich,“ dodal Babjak.

Všeobecne zlá kvalita vody hrozí najmä na kúpaliskách s nekvalitnou prevádzkou, čo znamená, že sa tam nedostatočne vymieňa a dezinfikuje voda alebo sa prekračuje povolená návštevnosť. „Vizitkou nedostatočnej prevádzky môže byť i nevyhovujúci povrch stien bazénov (vedie k vytváraniu povlakov), ich nedostatočná mechanická očista či zlá údržba filtrov na úpravu recirkulujúcej vody,“ skonštatovala Zuzana Valovičová z odboru hygieny životného prostredia ÚVZ.

Pred vstupom do bazéna by mali návštevníci skontrolovať farbu vody a jej zápach. Rovnako by sa mali pred každým vstupom do bazéna osprchovať a prejsť brodiskom. Do bazéna by nemali vstupovať ľudia s prenosnými ochoreniami. Na kúpaliskách je nutné používať WC a dodržiavať zásady osobnej hygieny.

