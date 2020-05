Jakub Forgács Fialková vymenila lyže s puškou za knižku: Nečítala si však pre seba FOTO

Výnimočný ročník Univerzitnej noci literatúry je za nami. Medzi čítajúcimi opäť nechýbali ani známe mená.

Po prvýkrát v sedemročnej histórii Univerzitnej noci literatúry (UNL) sa ľudia pre pandémiu Covid-19 nemohli stretnúť „naživo“ na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale každý večer počas aprílového týždňa, v ktorom sa mala konať pôvodná verzia UNL, vždy o ôsmej večer čakali na premiérové čítanie na videoportáli YouTube. Informovala o tom Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

„Zachovali sme tak myšlienku siedmich čítaní siedmich kníh siedmimi čítajúcimi, ale nie počas jedného večera, ale počas siedmich dní. A dokonca aj s bonusom v podobe čítania kolegov zo Sliezskej univerzity v Opave,“ uviedla Straková.

Napriek tomu, že sa návštevníci nemohli všetci stretnúť spoločne, boli spolu a organizátori z oh­lasov vedia, že mnoho ľudí, ktorí z rôznych príčin nestihli predchádzajúce ročníky, zaujala práve forma online čítaní.

V tejto špeciálnej online UNL sa organizačný tím rozhodol vzdať hold čítajúcim, ktorých ste už na podujatí mohli zažiť a zaspomínať si tak na predchádzajúce ročníky. „Vybrali sme sedem osobností, ktoré s nadšením prijali ponuku, a do týždňa sa organizačnému tímu podarilo všetko zrealizovať a spustiť prenosy čítaní. Veľmi si to vážime a dúfame, že je to dané krásnou myšlienkou a atmosférou, ktoré už od prvých ročníkov UNL zdobia. A tak sa na UNL online predstavili napríklad skvelá biatlonistka Paulína Fialková, redaktor a moderátor Peter Zemaník, vydavateľ a kníhkupec Slavo Sochor, prekladateľka a germanistka Paulína Šedíková Čuhová, múzejníčka a režisérka Lucia Panáčková či študent herectva Dušan Ambróš,“ vymenovala Straková.

Ako každý rok organizátori nezabudli na deti a venovali im detské čítanie reprezentované malou čitateľkou Ajkou Bílkovou, ktorú sprevádzala jej sestra Majka, kedysi vedúca tímu UNL. Bonusové čítanie spoza rieky Moravy zabezpečili vysokoškolský učiteľ, literárny kritik a básnik Jakub Chrobák a vysokoškolská učiteľka Stanislava Schupplerová.

