Fico: Na koronakríze zarobili najmä zahraničné banky, ktoré sú „nažraté až po krk"

Podľa Fica vláda zachraňuje ako prvé zahraničné banky a na 13. dôchodok pre penzistov vláde peniaze nezostali.

Súčasná vláda počas pandémie ochorenia COVID-19 slovenským poľnohospodárom finančne nepomohla, naopak, ide im cez Slovenský pozemkový fond (SPF) zvyšovať nájomné za prenajatú pôdu. Uviedli to na pondelkovej tlačovej besede poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu Smer-SD Robert Fico (predseda) a Richard Takáč.

Vláda pomáha len bankám

„Vláda SR v prvom rade chce pomáhať len bankám, ruší im odvod a ide im vracať stovky miliónov eur. Na druhej strane ide poškodzovať a zvyšovať náklady pre slovenských poľnohospodárov. Aktuálne sa z úradu SPF rozposielajú dodatky k nájomným zmluvám pre poľnohospodárov na Slovensku. Ide približne o vyše 1 200 subjektov, ktorým sa zvyšuje nájomné,“ spresnil Takáč.

Iné krajiny EÚ podľa jeho slov vyčlenili počas pandémie nového koronavírusu desiatky až stovky miliónov eur na podporu svojich poľnohospodárov. „Napríklad v Maďarsku to bolo vyše 400 miliónov eur, Francúzsko vyčlenilo vyše 7 miliárd eur, na Slovensku vláda pre poľnohospodárov nevyčlenila ani euro. Na druhej strane ide slovenským poľnohospodárom zvyšovať nájomné,“ priblížil poslanec NR SR. Navýšenie nájomného predstavuje podľa neho niekoľko miliónov eur.

Pozemkový fond v návrhoch dodatkov zmlúv o zvýšení nájomného podľa jeho slov „tlačí poľnohospodárov do kúta“ tým, že ak do 15 dní nepodpíšu navrhovaný dodatok, tak SPF odstúpi od nájomnej zmluvy s nimi. „SPF a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR mení tak poľnohospodárom pravidlá počas roka, a to ešte počas takého roka, keď sme boli zasiahnutí pandémiou koronavírusu,“ podčiarkol.

„Chcem z tohto miesta vyzvať ministra pôdohospodárstva pána (Jána) Mičovského (OĽaNO), aby v tejto veci rázne zakročil a zastavil rozposielanie spomínaných dodatkov pre poľnohospodárov na Slovensku. Mal by tak zamedziť, aby sa zvyšovali náklady pre poľnohospodárov, ktorí aj v čase pandémie zabezpečovali pre náš stôl kvalitné poľnohospodárske a potravinárske produkty,“ dodal Takáč.

Zrušenie odvodu

Fico nesúhlasí so zrušením bankového odvodu, ktoré je súčasťou balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (Lex korona). Šéf Smeru upozornil na to, že banky mali vlani napriek bankovému odvodu rekordný zisk, a preto na takýto krok nie je dôvod.

Zrušením odvodu a ďalšími krokmi vlády si banky prilepšia v tomto roku takmer o 400 miliónov eur, uviedol v pondelok Fico na tlačovej konferencii v centrále strany.

„Žiadame ministra financií pána Hegera, aby zverejnil a dal kompletný výklad dohody, ku ktorej došlo medzi zahraničnými bankami a vládou Slovenskej republiky,“ povedal Fico, podľa ktorého vláda zachraňuje ako prvé zahraničné banky a na 13. dôchodok pre penzistov vláde peniaze nezostali. Podľa šéfa Smeru na koronakríze zarobili najmä zahraničné banky, ktoré sú „nažraté až po krk“. Ministra financií Hegera označil za „nebezpečného“.

Definitívne znenie memoranda medzi bankami a vládou podľa Fica obsahuje okrem odpustenia 150 miliónov eur bankového odvodu aj ďalšie kontroverzné ustanovenia. „Ak správne čítame memorandum, ktoré my máme k dispozícii, zisťujeme, že nešlo iba o týchto 150 miliónov eur,“ povedal Fico.

Milióny eur

Z 1,26 miliardy eur, ktoré sa doteraz vyzbierali na bankovom odvode, by mala ísť jedna miliarda do rozvojového fondu a zo zvyšných približne 250 miliónov eur sa má 150 miliónov použiť na doplnenie Fondu ochrany vkladov a ďalších 80 miliónov eur má ísť do takzvaného Rezolučného fondu. „Nielenže im 150 miliónov odpustíme v roku 2020, ale ešte im preplatíme 230 miliónov eur do Fondu ochrany vkladov a do Rezolučného fondu,“ dodal Fico.

Šéf Smeru-SD kritizoval aj novelu zákona o štátnom rozpočte, ktorú vláda predložila do parlamentu. Tento materiál podľa neho nemali možnosť na finančnom výbore dostatočne prerokovať, je všeobecný a hovorí o zvýšení výdavkov vo výške 7,8 miliardy eur, čo je takmer polovica štátneho rozpočtu. Pri súčasnom výpadku príjmov vo výške 1,4 miliardy eur ide o schodok rozpočtu 9,2 miliardy eur. „Žiadame od vlády, aby presne povedala, na čo chce minúť zo štátneho rozpočtu 7,8 miliardy navyše a čo chce urobiť s výpadkom príjmov vo výške 1,4 miliardy eur,“ zdôraznil Fico.

