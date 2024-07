3. júl 2024 Rastislav Búgel Politika Fico sa možno čoskoro objaví na verejnosti: Podľa Kaliňáka budú následky jeho zranení TRVALÉ Hoci Fico po atentáte stále chodí o barlách, postupne sa chystá späť do práce. Čo prezradil Robert Kaliňák?

Zdravotný stav predsedu vlády Roberta Fica sa podľa Roberta Kaliňáka zlepšil. Povedal to v rozhovore pre ta3.

Ukáže sa na verejnosti?

Podľa ministra obrany by sme mohli premiéra vidieť na verejnosti už začiatkom júla.

„S postupným nabiehaním na systém by to už koncom augusta mohlo byť na sto percent, ako to bývalo za starých čias,“ dodal.

Trvalé následky

Hoci nechce predbiehať, nevylúčil, že by sa Fico mohol zúčastniť už piatkových (5. júla) osláv svätého Cyrila a Metoda.

„Priestrel panvy či bedrového kĺbu je podobný trieštivej zlomenine. Tým pádom je doba liečby dlhšia a následky sa nedajú úplne odstrániť,“ uviedol s tým, že Fico stále chodí o barlách.

Premiér podľa Kaliňáka počas atentátu 15. mája utrpel zranenia, ktoré budú mať trvalé následky.

Fica by sme podľa neho mali ešte dlhšie vídať s pohybovým obmedzením.

„To už nezmeníte, raz tam tá diera je, tak tam je. Čo sa týka zranení vnútorných orgánov, tak situácia sa stabilizuje. Chce to ešte nejaké týždne a bude to lepšie,“ povedal minister obrany.

