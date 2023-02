9 Galéria Zdroj: Peter Stas Finalistku MISS zdobí až 15 tetovaní: Čoho sa Sonja najviac obáva pred finále? FOTO Mladá kráska spod Urpína Sonja Kopčanová v rozhovore prezradila aj to, čo na pôsobenie v súťaži krásy hovorí jej snúbenec. 13. február 2023 Jakub Forgács Magazín Ona

Sonja Kopčanová (22) je jednou z dvoch Banskobystričaniek, ktoré sa prebojovali do finálovej dvanástky Miss Slovensko 2023. Aktuálne študuje na Univerzite Matej Bela a živí sa prácou vo finančnej spoločnosti ako asistentka.

Progresívna zmena

Pre krásku bol rozhodujúcim faktorom na prihlásenie sa práve nový koncept súťaže „Akonáhle som sa dozvedela, že projekt Miss Slovensko spravil takúto progresívnu zmenu, niečo vo mne mi povedalo, že toto jednoducho nemôžem ignorovať. Už veľmi dlho zastávam myšlienky, ktoré tohtoročná súťaž prezentuje, niektoré slová mi akoby doslova berú z úst, neskutočne sa s nimi stotožňujem,“ uviedla pre spravodajský portál Dnes 24 svoju hlavnú motiváciu, prihlásiť sa do súťaže krásy.

Ako prezradila, keď vošla do miestnosti na semifinále, videla toľko nádherných dievčat, že sa chcela otočiť a ujsť. „Myslím, že som tam bola jedna z mála, ktorá nespĺňala miery, výšku a mala nulové skúsenosti s modelingom. Nemala som ani len predstavu, ako sa pred porotou prejdem po móle. No myslím, že toto naozaj tento rok nehralo rolu. Medzi porotou a finalistkou musela prebehnúť aj istá, nazvala by som to, iskra. Museli cítiť, že dievča zapadá do nové konceptu a tiež to, že dané dievča má rovnako krásne myšlienky a isté životné nastavenie, ako má svoju fyzickú stránku. To sa teda nakoniec asi stalo, a preto som tu,“ opísala pocity, ako sa prebojovala medzi dvanástku najkrajších dievčat.

Sonja priznáva, že s modelingom nemá žiadne skúsenosti a ani nad ním nikdy neuvažovala. Ako poznamenala, aj do budúcna si myslí, že vyslovene touto cestou nepôjde. „Ja by som chcela zastávať skôr inú stránku ženskej krásy, tú vnútornú. Venovať sa ženskej duši, nastaveniu, mysleniu, energií a sebaláske. Nechcem tým určite povedať, že si myslím, že sa ženy nemajú starať o svoje fyzično, v tele, ktoré sa nám nepáči sa určite nemôžeme cítiť dobre, len jednoducho mňa viac zaujíma tá opozitná stránka a tú chcem v ženách rozvíjať,“ dodala so slovami, že po stránke fyzickej krásy máme vzorov až až.

Najväčšia opora

A čím podľa nej dokázala zaujať porotu? „Asi práve týmto mojím nastavením, teda aspoň dúfam. Myslím si, že asi prebehla tá spomínaná iskra,“ domnieva sa kráska spod Urpína.

Jej účinkovanie v súťaži je o to ľahšie, že má podľa vlastných slov veľkú podporu blízkych, vďaka ktorým na toto rozhodnutie nabrala odvahu. „Ako sa mamina teší, neviem ani opísať. Osobité poďakovanie musím vyjadriť aj môjmu snúbencovi, keby nebol tak pokrokovo nastavený, podporujúci muž, určite by ma to v živote brzdilo pri takomto rozhodnutí,“ spomenula s tým, že práve on je jej najväčšou oporou a podporou.

Perfektná súhra energií

Ako sa dozvedáme, Sonja si sadla aj s ostatnými finalistkami. „My sme taká partia dievčat, ktorú by som každej babe dopriala zažiť. Myslím, že keďže sme boli vyberané na základe osobných pohovorov, myšlienok a energie, ktorú máme, inak to dopadnúť ani nemohlo,“ pokračovala so slovami, že sú jedna „perfektná súhra energií“.

Zatiaľ podľa vlastných slov nebadá ani rivalitu medzi finalistkami. „Sme veľmi rôznorodé. Každá reprezentujeme niečo iné, či už po fyzickej alebo akejkoľvek inej stránke. Tak, ako som tu prišla niečo povedať iným ženám ja, prišli aj moje kolegyne,“ pokračovala s tým, že medzi sebou majú enviro aktivistky, aktivistky za LGBTI+ alebo rómsku komunitu, umelecky nadané dievčatá i dievčatá, ktoré kladú dôraz na business vzdelanie a myslenie ženy. „Jedna druhú učíme novým veciam. Nie sme tak úplne pre seba konkurenciou, pretože keď vyhrá jedna, vyhrajú s ňou aj jej myšlienky a celá komunita žien jej podobným, a tie máme každá iné,“ doplnila Sonja.

A z čoho má pred finále najväčší strach? „Že spadnem v priamom prenose,“ prezradila s úsmevom.

Zdobená tetovaniami

Sonja priznala, že nemá ani recept na dokonalú postavu. „Nič také neexistuje. Ja osobne zastávam istý zdravý životný štýl, cvičím štyri – päťkrát do týždňa, pijem veľa vody, dávam svojmu telu potrebné živiny, dbám na kvalitný a dostatočný spánok i oddych. To ale nestačí. Treba mať aj správne nastavené myslenie. Neprepaľovať sa, neklásť na seba zbytočne veľký nátlak a hlavne neporovnávať sa s inými dievčatami. A keď toto všetko dlhodobo robím, aj tak nemám miery modelky,“ spomenula s tým, že dokonalosť neexistuje a ženy nikdy nebudú dokonalé, ale môžu sa naučiť milovať svoje nedokonalé ja a všetku svoju snahu na sebe pracovať.

Mladá Bystričanka patrí k potetovaným finalistkám, čo sme v minulosti vidieť nemohli. „Mám niečo okolo 15 tetovaní, poväčšine drobné a všetky nejako spojené buď s mojou rodinou alebo so symbolikou žien a ženskosti,“ vysvetlila.

Sama sa považuje za veľkého milovníka Banskej Bystrice. Aj napriek tomu, že zároveň študuje a pracuje, čo je veľmi časovo náročné, myslí si, že vedie pomerne sociálny život. „Takmer každé ráno trávim vo fitness centre, potom počas práce a školy v chvíľkach pauzy rada zájdem do reštaurácie na obed a na kávu do mojej obľúbene kaviarne. Milujem gastro, takže v podnikoch s voňavou kávou či cestovinami trávim celkom dosť času, vnímam to ako hobby a keď sa dá, tiež veľmi rada varím a zdravo pečiem. Zbožňujem hudbu, takže keď je v okolí nejaký muzikál alebo koncert, pravdepodobne ma tam stretnete. Tiež pre svoj životný balans potrebujem kvalitne strávený čas s kamarátkami alebo snúbencom, takže rada chodím na "randíčka“. Cez víkendy ma nájdete na okolitých kopcoch na slniečku a nedele večer trávim na jinovej jóge," dodala Sonja so slovami, že mimo tohto s partnerom veľmi rada cestuje, takže vždy keď sa dá, ich kroky vedú od mesta aj troška ďalej.

Zábery krásnej finalistky Sonje Kopčanovej si môžete pozrieť aj v priloženej fotogalérii.

Zdroj: Dnes24.sk