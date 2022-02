Zdroj: Instagram.com/cobra11.rtl , pixabay.com , Instagram.com/coldcasesretro Firmy bojujú o ľudí naozaj originálne: Hľadal sa MacGyver, pivný apoštol i Semir z Kobry 11 Niektoré firmy hľadali počas roka 2021 zamestnancov skutočne originálne. Ich pracovné ponuky nebolo možné len tak prehliadnuť. 12. február 2022 Monika Hanigovská Magazín

Monika Hanigovská

Pracovné portály chrlia denne stovky ponúk. Mnohé z nich spájajú podobné či identické pracovné názvy ako napríklad bankár, fakturant, team leader, predavač alebo dispečer.

No sú aj také, ktoré vám svojou originalitou vyčaria úsmev na tvári. Firmy v nich totiž ponúkajú pracovné ponuky pod originálnymi pracovnými názvami. V Profesii ich počas roka zaznamenali hneď niekoľko, veď posúďte sami.

MacGyver je späť!

Kto by si nespomínal na tajného agenta Angusa MacGyvera? Neohrozeného muža, ktorý dokázal zostrojiť z papiera, baterky a vidličky nebezpečnú smrtiacu zbraň? Tohto hrdinu hľadali aj na Slovensku. Na známom pracovnom portáli svietila ponuka s popisom: MacGyver do Ilavy – Elektromechanik špecialista s nadšením riešiť neriešiteľné.

Ako rockstar

Zatiaľ čo Česko a Slovensko s napätím hľadalo svoju Superstar, niekde robili casting na rockstar. Istá česká firma sa rozhodla obsadiť pozíciu, ktorú označila ako PHP developer rockstar. A to skutočne s hviezdnym platom 60 000 až 120 000 českých ko­rún.

Hľadá sa dievča na vydaj!

Že je nemožné zaujať prácou v gastro prevádzke? Omyl! Hľadá sa dievča na vydaj! Hľadá sa chlap na holenie! Takto lákala bratislavská firma záujemcov na nový job.

Pivný apoštol

Orosené pivko dokáže zlákať nejedného Slováka. No asi by ste zbystrili pozornosť ešte viac, keby sa vaša práca točila práve okolo neho. Hľadať zamestnanca ako pivného apoštola, to neznie ako práca, ale ako posvätné poslanie.

Hľadá sa hrdina

Aj inde hľadali hrdinu. Istá firma zo Senca ukázala, že udatní ľudia nemusia nosiť plášte ako zo štúdia Marvel. „Doplň tím Hrdinov ako Junior Recruiter,“ vyzvala všetkých odvážnych záujemcov, ktorí by u nich chceli pracovať v oblasti personalistiky.

Je to divné?

Ďalší zamestnávateľ sa prostredníctvom inzerátu obzeral po skladníkovi. A zaujal napriek tomu, že vo firme je pracovný čas ako na hojdačke. „Skladník s divnými zmenami v Brne u letiska,“ stálo v ponuke.

Kobra 11

„Tvojím revírom bude logistické centrum v Senci, tvoje tempo bude vražedné. Budeš nasadený vo dne, v noci. Pracuj pre nás ako dispečer,“ lákala ďalšia firma. Vyzerá to tak, že Semir z Kobry 11 má v tejto lokalite veľkú konkurenciu.

