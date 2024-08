5. august 2024 Tlačové správy Fond pre budúcnosť športu podporil viac ako 1000 športových subjektov! Magická hranica opäť padla. Po viac ako štyroch rokoch fungovania slávi Fond pre budúcnosť športu obrovitánske jubileum. Celkový počet rozdaných grantov presiahol štvorcifernú sumu. My vám predstavuje troch z najnovšej várky podporených športovcov.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Reštart úspešnej futbalovej značky

Futbal v Senici má za sebou vyše storočnú históriu so zlatou érou. FK Senica bol od roku 2009 až trinásť sezón v najvyššej súťaži a trikrát sa kvalifikoval aj od pohárovej Európy. Po sezóne 2021/22 však mužský futbal zanikol a o jeho vzkriesenie sa snaží partia zanietencov. Ich projekt sa zapáčil aj Fondu pre budúcnosť športu. „Pred sezónou sme mali jednoznačný cieľ, postúpiť so žiakmi do 2. ligy. Postup dorastencov bol zase snom, ktorý sa však stal realitou. Výborne si zároveň v 8. lige počínalo novozložené družstvo mužov. Po športovej stránke máme teda za sebou veľmi úspešnú sezónu v prvom roku pôsobenia pod novým klubom. Až šesť družstiev nám získalo majstrovský titul vo svojich súťažiach a vďaka tomu bude sedem mančaftov hrať od nového ročníka vo vyšších súťažiach!“ Zhodnotil uplynulú sezónu riaditeľ klubu Ivan Tobiáš. V ďalšom ročníku verí, že spolu s fanúšikmi opäť spravia krok vpred k návratu k zašlej sláve senického futbalu.

„Vstávam ako športovec a zaspávam ako športovec“

Radosť z grantu má aj 10-ročná Karolínka Minárčiný, ktorá už čoskoro bude jazdiť na nových lyžiach. Zaujala videom, v ktorom chodí spávať a rovnako aj vstáva v lyžiarskej výstroji. Sníva o tom, že raz sa priblíži k výkonom jej idoliek Mikaele Shiffrinovej, či Petry Vlhovej. Aj vďaka jej zanieteniu sa už teraz mohla potešiť z niekoľkých pekných výsledkov. Uspela v našich zemepisných šírkach v prestížnych pretekoch s názvom Goralský klobúčik, vo svojej kategórii ovládli aj Slovenský pohár a v skicrosse získala striebornú medailu. „Aj ja mám rada lyžovanie. Raz, keď bola so mnou na svahu, tak sa postavila na lyže a nebolo o čom. Povedala, že raz bude ako Shiffrinová alebo Vlhová. Venuje sa aj inline korčuliam, bicyklovaniu, či behu, ale nehrozí, že by si ich vymenila za lyžovanie,“ prezradila nám mama Eva Minárčiný a dodala: „Verí, že sa raz stane majsterkou sveta.“

Od futbalu k steeplechase

Beh 3000 m steeplechase alebo 3000 metrov cez prekážky na Slovensku nie je veľmi populárny napriek tomu, že sa jedná o olympijskú disciplínu. Preteky, v ktorých musí bežec prekonať 28 pevných prekážok a 7 s vodnou priekopou však má v záľube Adrián Korbela. „Atletike sa naplno venujem 3 roky. Blízko k nej som mal aj skôr, ale viac som sa sústreďoval na futbal.“ Jeho doposiaľ najväčším úspechom je 4. miesto z majstrovstiev Slovenka na 1500 m steeplechase a jeho najbližšími cieľmi sú prekonávať svoje osobné rekordy a v ďalšej sezóne sa kvalifikovať na EYOF. Jednalo by sa o prvé kroky k naplneniu sna. „Chcel by som sa raz predstaviť pod piatimi kruhmi a pevne verím, že sa mi to aj podarí.“ Svojim prístupom zaujal aj porotu Fondu. Grant použije na sústredenia a regeneráciu, ktoré sa pri približne desiatich tréningoch do týždňa určite zídu.

Prihláste sa do Fondu aj vy

Už viac ako 1000 grantov si našlo svojho majiteľa. To však neznamená, že uspieť nemôžete aj vy. Natočte video, nahrajte ho na www.nikefondsportu.sk a pridajte sa k športovcom, ktorí sa vďaka finančnej podpore mohli priblížiť k svojmu športovému snu.

