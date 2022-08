7 Galéria Zdroj: TASR FOTO: Lido bolo kedysi magnetom Bratislavčanov. Štramáci a fešné devy si vedeli užiť leto! Plávanie a čľapkanie sa v Dunaji priamo v srdci Bratislavy nebolo pred rokmi ničím výnimočným. 6. august 2022 Správy Rôzne

Pred 50 rokmi sa málokto z Bratislavčanov dostal k moru. Lietanie bolo drahé a počet destinácii obmedzený železnou oponou. Ak sa vám nechcelo cestovať dlhé hodiny v autách či autobusoch bez klimatizácie za dovolenkou do Bulharska, mohli ste využiť Lido na Dunaji či ďalšie z kúpalísk hlavného mesta. A nebola to o nič menšia zábava ako pri mori.

Pri Dunaji to žilo!

Pohľad na nábrežie bol celkom iný ako teraz. Kým dnes sa ľudia prechádzajú najmä pred nákupným centrom na ľavej strane rieky, pred rokmi to v lete žilo presne oproti – na petržalskej strane Dunaja.

Začiatky hromadného kúpania sa v Dunaji sa datujú okolo roku 1920, kedy otvorili kúpalisko s názvom Ostende. Lido na petržalskej strane Dunaja potom prekvitalo hlavne v medzivojnovom období. Z centra Bratislavy na Lido premával špeciálny parník.

K štandardu na Lide patrili bazény aj kabínky z dreva. Ľudia, ktorí prišli na pravý breh Dunaja za oddychom, tam našli aj reštauráciu, cukráreň, trafiku, detské korzo, tanečnú sieň či holiča.

Kúpalisko fungovalo do 2. svetovej vojny, no následne došlo v čase protektorátu k odčleneniu Petržalky od Bratislavy a zamedzeniu prístupu Bratislavčanov na Lido. To bolo navyše počas vojny poškodené bombardovaním.

Po vojne sa však na Lido ešte vrátil život. Osvieženie tam hľadali ľudia aj v šesťdesiatych rokoch.

Kúpalisko Lido slúžilo od roku 1928 do roku 1944. Definitívne zaniklo v 80-tych rokoch 20. storočia.

