Dnes o 20:19 Správy Zo Slovenska FOTO: Prvá dáma USA Jill Bidenová prišla na Slovensko. Aký program ju čaká? Bidenová absolvuje aj stretnutie so slovenskými a ukrajinskými mamami i deťmi pri príležitosti Dňa matiek.

Manželka amerického prezidenta Jill Bidenová v sobotu popoludní pricestovala na Slovensko. Prvá dáma absolvuje viaceré stretnutia v Bratislave, navštívi tiež Košice a obec Vyšné Nemecké. Na bratislavskom letisku M. R. Štefánika ju okrem iných privítal slovenský šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok (nominant SaS).

Stretne sa s matkami

Po príchode do Bratislavy by sa mala stretnúť s pracovníkmi amerického veľvyslanectva. V nedeľu (8. 5.) odcestuje na východné Slovensko.

V Košiciach sa stretne s tamojším primátorom Jaroslavom Polačekom a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. Pri autobusovej stanici navštívi krízové centrum pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Absolvuje aj stretnutie so slovenskými a ukrajinskými mamami i deťmi pri príležitosti Dňa matiek.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa stretne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, jeho manželkou a ministrom vnútra Romanom Mikulcom (obaja OĽANO).

Úrad vlády SR priblížil, že spolu navštívia dobrovoľníkov a predstaviteľov zložiek, ktoré zabezpečujú východnú hranicu a pomáhajú utečenom z Ukrajiny.

V pondelok (9. 5.) sa podľa agentúry AP plánuje stretnúť aj s ďalšími členmi slovenskej vlády a prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Prísne opatrenia

V súvislosti s nedeľňajšou (8. 5.) návštevou americkej prvej dámy Jill Bidenove budú aj na území Košického kraja platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra ich prijal viacero. „Z bezpečnostných a taktických dôvodov ich však nebudeme bližšie špecifikovať,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Polícia nemohla z dôvodov vysokého rizika špecifikovať ani orientačný počet policajtov v uliciach mesta Košice, kde má Bidenová naplánované dve aktivity.

Najprv v doobedňajších hodinách zavíta do krízového centra pri autobusovej stanici, kde sa stretne so zástupcami mesta a dobrovoľníkmi. Nasledovať bude stretnutie so slovenskými a ukrajinskými mamami a deťmi pri príležitosti Dňa matiek v základnej škole na Tomášikovej ulici.

„Dopravné obmedzenia v tejto súvislosti nebudú výrazné, iba s minimálnym zdržaním. Aj napriek tomu apelujeme na ohľaduplnosť a rešpektovanie všetkých, ktorí sa na bezpečnom priebehu návštevy budú podieľať,“ dodala Ivanová.

Z Rumunska na Slovensko

Svoju štvordňovú cestu do Európy začala Bidenová v piatok (6. 5.) návštevou amerických vojakov pôsobiacich na základni v Rumunsku. Pred odletom na Slovensko sa stretla s prvou dámou Rumunska Carmen Iohannisovou na obede v jej súkromnej rezidencii.

Ide o druhú zahraničnú cestu Bidenovej bez svojho manžela – po návšteve olympiády v Tokiu.

