22. júl 2024 Správy Zo Slovenska FOTO: Sú tu! Na Slovensku pristáli prvé dve stíhačky F-16 Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v pondelok večer prvé dve slovenské stíhačky F-16. Ide o prvé dve zo 14 lietadiel objednaných v roku 2018.

Prelet zo Spojených štátov amerických na Slovensko podľa ministerstva obrany zabezpečili americkí piloti. Obe lietadlá pred pristátím preleteli ponad letiskom a prešli „slávobránou“ z hasičských striekačiek.

S príletom lietadiel je spojený slávnostný ceremoniál. Zúčastniť by sa na ňom mali hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR a prezident Peter Pellegrini, vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko a ďalší hostia.

V Kuchyni by mali byť stíhačky umiestnené do dokončenia rekonštrukcie letiska Sliač.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo.

Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhačky koncom februára tohto roka. Obe lietadlá sa pred príletom do SR využívali na výcvik slovenských technikov. Tretia stíhačka by mala na Slovensko priletieť do konca tohto roka.

