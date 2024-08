12. august 2024 Správy Zo Slovenska FOTO: V Bratislave proti krokom ministerstva kultúry protestovali tisíce ľudí V Bratislave proti krokom Ministerstva kultúry (MK) SR protestovali v pondelok večer tisíce ľudí.

Protest organizovala občianska platforma Otvorená kultúra s ďalšími kultúrnymi organizáciami. Dav sa presunul od novej budovy Slovenského národného divadla (SND) pred sídlo MK na Námestí SNP. Organizátori odhadli počet účastníkov na približne 9000.

Protest organizátori zvolali po odvolaní riaditeľa SND Mateja Drličku a riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej.

Medzi požiadavky organizátorov patrí odstúpenie alebo odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu a napravenie chýb, ktoré podľa organizátorov na MK urobili. Podujatie sa začalo pred SND a skončilo sa demonštráciou pred sídlom rezortu kultúry.

„Chcela by som vás veľmi uistiť, že my s Matejom tu nie sme preto, že lipneme na našich funkciách, vôbec nie. Prišli sme, pretože chceme, aby tieto funkcie zastávali ľudia, ktorí sú kompetentní, a aby funkcie, ktoré zastávajú nekompetentní ľudia, ich nezastávali. Myslíme si, že toto je absolútne kultúrne minimum, ktoré zdieľame my, ale aj všetci daňoví poplatníci. Pretože my to platíme,“ povedala na pódiu Kusá.

Viacerí zástupcovia kultúrnej obce v pondelok v priestoroch novej budovy SND diskutovali o krokoch MK aj o stave kultúry na Slovensku.

V debate vystúpila bývalá riaditeľka SNG Kusá, riaditeľ Fondu na podporu umenia Róbert Špoták či ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák. Niektorí účastníci v hľadisku vyzvali na štrajk v SND.

Okrem toho sa v pondelok k situácii v SND konalo aj stretnutie na rezorte kultúry. Spolu s Bošňákom naň prišli aj šéfka činohry SND Miriam Kičiňová a šéf opery SND Martin Leginus. Bošňák stretnutie označil za slušné, no v debate sa podľa neho neposunuli.

Šimkovičová odvolala Drličku a Kusú z ich postov minulý týždeň. Obom vyčíta viaceré manažérske zlyhania. Odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú.

Zdroj: TASR