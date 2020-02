Dnes o 15:15 Marek Kravjar Správy Voľby 2020 Fraška v parlamente, Danko kričí: Odneste tú tortu! Galkovci hlasovali so Smerom a Kotlebovcami

Opozícia zablokovala mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde majú poslanci rokovať o vládnych návrhoch zákonov, vrátane Istanbulského dohovoru.

8 Galéria

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v utorok popoludní otvoril mimoriadnu 58. schôdzu parlamentu. Poslanci na nej majú prerokovať tri kontroverzné vládne návrhy zákonov, ktoré majú byť prijaté v skrátenom režime a zaoberať sa budú aj Istanbulským dohovorom. To všetko len desať dní pred parlamentnými voľbami.

Krátko po 13-tej hodine poslanci svojimi hlasmi podporili otvorenie schôdze, prezentovalo sa 77 poslancov.

Za program hlasoval poslanecký klub Smeru-SD aj SNS. Podporil ho tiež poslanec Mosta-Híd Eduard Adamčík, či poslanci Kotlebovej ĽSNS. Neprekvapili ani bývalí poslanci Sme rodina Peter Marček a Martina Šimkovičová, ktorí dlhodobo pritakávajú Smeru a ĽSNS.

Prekvapením bola podpora odídencov z SaS na čele s Ľubomírom Galkom. S Galkom hlasovali aj Natália Blahová, Jozef Rajtár, Renáta Kaščáková a Miroslav Ivan.

Proti hlasovalo 13 poslancov, prevažne poslanci SaS.

Danko a torta k zásnubám

Vládny Most-Híd a poslanci opozičných strán PS, Za ľudí, Spolu, KDH, Sme rodina schôdzu bojkotujú. Poslankyňa Natália Grausová z ĽSNS vystúpila s procedurálnym návrhom, aby sa poslanci na poslednej schôdzi pomodlili Otče náš. Danko nesúhlasil.

Podpredseda parlamentu Martin Klus z SaS oznámil, že sa nebude spolupodieľať na vedení schôdze, keďže bolo v súvislosti s ňou podané trestné oznámenie pre podozrenie z volebnej korupcie, za čo si vyslúžil potlesk.

Poslanci z koalície PS/Spolu priniesli k rečníckemu pultu svadobnú tortu. Danko ich vyzval, aby odišli aj so svojimi „vizuálnymi pomôckami“.

„Toto nie je dôstojné pre žiadneho poslanca a už vôbec nie pre predsedu strany,“ povedal Danko na margo Miroslava Beblavého, lídra Spolu.

Torta má symbolizovať svadbu medzi Smerom a ĽSNS, ktorí podporili otvorenie schôdze.

„Keďže rokovací poriadok má svoje pravidlá, opakujem výzvu poslancom, aby vyniesli pomôcky a nebránili schôdzi,“ apeluje Danko na šesticu poslancov PS/Spolu, ktorí okupujú rečnícky pult a predseda NR SR sa im vyhráža vykázaním.

Danko napokon zvolal poslanecké grémium, kde chce riešiť situáciu. „Takéto správanie sme ešte v NR SR nemali,“ sťažuje sa kapitán Danko.

Keďže poslanci Miroslav Beblavý, Martin Poliačik, Jozef Mihál, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek odmietli opustiť pult, Danko schôdzu prerušil. Pokračovať bude zajtra od 9:00 hod. „Teším sa na vás,“ s posmeškom dodal Danko.

Volebná korupcia Demokratickej strany?

Tento krok okamžite vyvolal reakciu Demokratickej strany. „Členovia DEMOKRATICKEJ STRANY, poslanci NRSR na čele s Galkom, sa rozhodli podieľať na volebnej korupcii. Moju dôveru definitívne stratili a žiadam ich o odchod z volebnej kandidátky Demokratickej strany,“ napísal na svojom facebookovom profile Michal Kravčík, predseda Demokratickej strany.

Kravčík pre Denník N dodal, že ak by Galkovi ľudia z kandidátky sami neodišli, bude sa na mimoriadnom predsedníctve rozhodovať o tom, či ich vedenie DS z kandidátky stiahne.

V 9-člennom predsedníctve tejto malej strany majú galkovci štyroch ľudí. Predseda Kravčík piatich.

Svoje rozhodnutie odôvodnil Ľubomír Galko tým, že „sme v robote a sme pripravení pracovať a vysvetliť v rozprave, čo si o jednotlivých návrhoch smerákov myslíme. Z politických strán, ktoré si hovoria "demokratická opozícia“, s nami nikto nerokoval, nikto z nich nebol sa s nami dohodnúť na nejakom spoločnom postupe," napísal na svojom profile.

Prekvapená z jednania kolegov ostala aj Jana Kiššová, ktorá ešte prednedávnom vzbúrencov z SaS viedla spolu s Galkom a neskôr opustila aj Demokratickú stranu.

„Som presvedčená, že ak má politik dostupné nástroje na to, aby zastavil škodlivé opatrenia, mal by tak spraviť, a ja som to tak spravila. Prečo to poslanci DS neurobili, ak navrhované opatrenia neschvaľujú, je otázka na nich,“ dodala Kiššová.

Beblavý (PS/Spolu) nevylúčil, že v blokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu budú pokračovať aj v stredu. „Náš protest a naša snaha sa v tejto chvíli nekončí," povedal po prerušení mimoriadnej schôdze. Dodal, že trvajú na tom, že schôdza bola zvolaná nezákonne.

Podpora schôdze od nezaradených poslancov okolo Ľubomíra Galka ho podľa vlastných slov prekvapila. „Nikdy by mi to nenapadlo, viac k tomu neviem povedať, lebo nerozumiem ich dôvodom," podotkol s tým, že je to pre neho nepochopiteľné.

Podobne bývalých členov SaS vníma aj poslanec Martin Klus (SaS). „Evidentne im nezáleží na tom, aký bude osud 800 miliónov eur,„ poznamenal a dodal, že: „Pokiaľ viem, kolegovia sú pripravení blokovať rokovaciu sálu aj zajtra, prípadne až do volieb. Trvajú na tom, že o legálnosti schôdze musí rozhodnúť súd.“

„Táto schôdza je pre nás sklamaním," skonštatoval Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že je to populistický krok a panika Smeru-SD a SNS z padajúcich preferencií.

Pripomenul tvrdenia koalície pri predchádzajúcich schôdzach, keď presunuli z programu niekoľko aj opozičných návrhov a argumentovali i relatívne krátkym časom pred voľbami.

Heger zdôraznil, že keďže sa schôdzu otvoriť podarilo, OĽaNO je pripravené o návrhoch v pléne diskutovať. Obštrukcie Beblavého komentoval tým, že každý si volí spôsob, akým chce prezentovať svoju politiku.

Dodal, že otvorenie schôdze aj hlasmi odídencov z SaS hnutie OĽaNO zamrzelo. Podobne to vníma aj predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. Toho podľa vlastných slov mrzí, že sa aj predstavitelia demokratickej opozície uchýlili k takýmto populistickým krokom.

O aké zákony ide?

Novelou zákona o prídavku na dieťa sa má jeho výška zdvojnásobiť plošne aspoň na sumu 50 eur. Rodičia nezaopatreného dieťaťa tak majú získať väčšiu podporu zo strany štátu a toto opatrenie ich má čiastočne odbremeniť od finančných výdavkov. Ministerstvo práce zvýšenie tejto dávky odôvodňuje aj nepostačujúcou výškou v súčasnosti, hoci sa každoročne valorizuje.

Novelou zákona o sociálnom poistení by mali dôchodcovia ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Nárok naň majú mať všetci dôchodcovia a jeho výška by mala byť na úrovni súčasnej priemernej výšky dôchodku, teda 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura. Oba návrhy v sociálnej oblasti pochádzajú z dielne koaličného Smeru-SD.

Doladiť v parlamente sa má ešte návrh na zrušenie diaľničných známok. Zámer zrušiť známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil Danko a uviedol ju ako jednu z podmienok tejto mimoriadnej schôdze parlamentu. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.

Poslanci tiež budú rokovať o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

Zdroj: Dnes24.sk/TASR