8. december 2021 KAW Magazín Gesto, ktoré sa len tak nevidí: Mladý Pezinčan daruje svoje VIANOCE tým, ktorí to potrebujú Dobrota je v nás a svet je ešte stále pekné miesto na život. Dokazuje to aj veľké srdce mladého muža.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Možno sa vám v ostatnom čase zdá, že sme na seba zlí a Slovenskom prúdi negatívna energia. Kým však žijú ľudia ako mladý Pezinčan „Dig“, svet ešte nie je celkom stratený.

Daruje Vianoce

Mladý muž z Pezinka, ktorý neprezradil ani svoju presnú identitu, ponúkol Vianoce niekomu, kto to potrebuje. Vo svojom statuse na sociálnej sieti píše, že by chcel jednej rodine spraviť radosť a urobiť im celý nákup na Vianoce. Pripomenul, že ráta aj so zabezpečením a kúpením potravín na Štedrú večeru a nezabúda ani na darčeky.

„Ahojte Pezinčania. Keďže ja som taký Grinč a na Vianoce mám veľmi často kura na paprike zo sáčku a nemám ani stromček, tak prenechám celé moje Vianoce. Ak poznáte nejakú rodinu v núdzi – matku s malými deťmi, babku s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť nákup na Vianoce, buď nech sa mi ozvú samy alebo mi napíšte vy,“ napísal Dig.

Zároveň dodáva, že pôjde kúpiť aj stromček, ak ho ešte rodina nemá. „A je mi jedno, či ste očkovaní, neočkovaní. Sme ľudia,“ pripomína na záver.

Klobúk dole

Pod statusom okamžite pribudlo množstvo komentárov. Ľudia sú štedrosťou mladého muža nadšení. „Tento pán mi práve vyrazil dych. Skláňam sa hlboko pred Vami. Prajem Vám veľa zdravia a mať toľko dobra v živote, ako ho dávate Vy,“ píše Beáta.

„Práve ste mi darovali krásny darček v podobe tohto statusu. Ďakujem,“ vyznala sa Gabriela.

Monika okamžite ponúkla „Digovi“ kura na paprike bez vrecúška, ktoré mu upečie vlastnoručne vo svojej kuchyni a tiež koláčik. A nebola jediná.

„Ste človek s veľkým srdcom – to sa už vidí veľmi málo. Nech sa Vám Vaša štedrosť vráti niekoľko násobne,“ napísala Mária.

V komentároch navyše začali ľudia ponúkať aj niektoré svoje veci na darovanie, čo je dôkazom toho, že malá vločka dobra môže spustiť lavínu lásky a pomoci.

Fotografia je ilustračná

