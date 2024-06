Google UKONČIL obľúbenú aplikáciu! Na záchranu dát máte posledné dni

V septembri minulého roka Google oznámil, že plánuje zrušiť svoju aplikáciu Podcasty Google. Ako informuje The Sun, varovania sa naplnili a internetový gigant aplikáciu, ktorú používali milióny ľudí, v týchto dňoch vypol.

Podľa údajov na obchode Google Play si aplikáciu stiahlo 500 miliónov ľudí a mala hodnotenie 4,3 hviezdičky z piatich. Americká verzia aplikácie skončila svoju činnosť začiatkom apríla a koncom minulého týždňa došiel na rad aj zvyšok sveta.

Google ako alternatívu ponúka svoju službu YouTube Music. Keď si teraz otvoríte aplikáciu Podcasty Google, objaví sa vám oznam, že podcasty v nej už počúvať nemôžete. Nájdete v nej aj výzvu, aby ste svoju hudbu a ďalší obsah presunuli do už spomenutej služby YouTube Music.

Ak vám alternatíva nevyhovuje, nevadí. Svoje dáta si môžete stiahnuť a preniesť do ďalších podcastových aplikácií.

Čas na to sa vám však kráti. Stihnúť to musíte do 29. júla.