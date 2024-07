6. júl 2024 Správy Politika Gröhling: Fico neprekvapil, zneužil sviatok na šírenie NENÁVISTI a bičovanie emócií Premiér Robert Fico (Smer-SD) zneužil sviatok svätých Cyrila a Metoda na šírenie nenávisti a bičovanie emócií.

Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling to uviedol v reakcii na prejav Fica počas piatkového (5. 7.) podujatia na bratislavskom Devíne. Predseda vlády kritizoval progresívne a liberálne ideológie, hovoril o potrebe postavenia silnej hrádze voči nim.

„Robert Fico mal včera slávnostný prejav. Bohužiaľ, neprekvapil. Zneužil sviatok na šírenie nenávisti a bičovanie emócií. Najhlbším dnom prejavu bolo, keď liberalizmus (teda slobodu) prirovnal k rakovine. V podstate tak vyhlásil vojnu demokracii a slobodnej súťaži myšlienok a hodnôt,“ zdôraznil Gröhling.

Šéf liberálov poukázal na to, že myšlienky slobody a liberalizmu na Slovensku vyznáva množstvo voličov, ktorých bude stále obhajovať. „Nie je to rakovina, naopak. Po štyroch vašich vládach odchádzajú desiatky tisíc Slovákov práve do liberálnych krajín za lepším životom. Rakovinou nie je žiadny liberalizmus. Rakovinou je politika nenávisti a korupcie, ktorá po 12 rokoch priniesla Slovensku iba úpadok,“ podotkol. Vláda by sa podľa jeho slov mala sústrediť na zlepšenie života občanov.

Fico vystúpil v piatok prvýkrát od atentátu na verejnosti. Na podujatí na hrade Devín v Bratislave počas celonárodných osláv 1161. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie mal príhovor.

Okrem iného v ňom hovoril aj o potrebe spoločne postaviť obrovskú hrádzu „nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina“. V rámci obrany voči týmto ideológiám bude možno podľa jeho slov potrebné nájsť politickú zhodu na úprave Ústavy SR.

