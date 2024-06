23. jún 2024 Jakub Forgács Regióny Krimi Hádku na ulici zakončil krvavý ÚTOK nožom: Stav napadnutého muža je VÁŽNY Zraneného muža ošetrovali záchranári priamo medzi bytovkami v Gelnici. S viacerými zraneniami skončil v nemocnici.

Na sídlisku v Gelnici došlo k hádke dvoch mužov, ktorá vyústila až do útoku nožom. Informoval o tom portál Noviny.sk so slovami, že napadnutý muž utrpel ťažké zranenia a musel tak byť prevezený do nemocnice.

Vo vážnom stave

Čepeľ noža, ktorým Žakarovčan Roland z nenazdajky bodol Gelničana Ondreja, mala podľa zistení portálu 17 centimetrov.

„Vyšetrovateľom Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva. Za uvedené skutky bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe,“ uviedla pre Noviny.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice Jana Mésarová.

Zraneného Ondreja podľa portálu ošetrovali záchranári priamo medzi bytovkami a neskôr ho transportovali do Krompašskej a Košickej nemocnice. „Pre vážne zranenia sa musel podrobiť operácií. Poranenú mal obličku aj časť pľúc. Jeho stav je veľmi vážny,“ píšu ďalej Noviny.

Skončil za mrežami

„Obvinená osoba bola umiestnená do cely policajného zaistenia, s podnetom na jej väzobné stíhanie. Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania, nie je možné k veci poskytnúť nateraz bližšie a podrobnejšie informácie,“ dodala Mésarová.

Ako spomínajú Noviny.sk, obvinený Roland nafúkal pri dychovej skúške viac ako dve promile.

Spišskonovoveský sudca podľa portálu rozhodoval o jeho vzatí do väzby. „Bolo vyhovené návrhu prokurátora. Bol vzatý do väzby z preventívnych dôvodov,“ uviedol prokurátor a ako dala portál, obvinený sa navyše vzdal práva na odvolanie a väzba je tak právoplatná.

