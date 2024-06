28. jún 2024 Tlačové správy Historicky najväčšie podujatie v rýchlostnej kanoistike na Slovensku Fantastický úspech sa podaril sekcii hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. Prvýkrát v histórii totiž do našej republiky dotiahli ME juniorov a U23 v rýchlostnej kanoistike.

Pomôcť zorganizovať toto veľkolepé podujatie pre talenty v jednom z našich najúspešnejších športov sa rozhodol aj Fond pre budúcnosť športu. Prestížne ME začali včera.

Kvalitnejšie zázemie

„Máme úžasnú dráhu, výborné podmienky, ale cieľová veža a ďalšie zázemie sú riešené provizórne. Do vašej výzvy sme sa prihlásili, aby sme pre zúčastnených športovcov mohli pripraviť čo najkvalitnejšie podmienky. Aj vďaka vám sa teraz môžu tešiť na lepšie možnosti na odpočinok a celkovo kvalitnejšie zázemie,“ prezradila manažérka podujatia Zora Hujsová. „Našim cieľom je prilákať sem čo najviac rodičov a návštevníkov. Rovnako by sme sa chceli zviditeľniť a uskutočniť v našom areáli ďalšie významné podujatia. Pri každom jednom je obrovskou výhodou, že máme možnosť zlepšiť podmienky v bratislavskom Zemníku.“ Nas­tupujúca generácia srší talentom, a tak veríme, že sa máme na čo tešiť.

„Mohli by sme zabojovať o najvyššie priečky“

Takéto významné podujatie sa sekcii hladkých vôd Slovenskej kanoistiky nepodarilo dotiahnuť sem len tak náhodou. Na ročnej báze usporadúva kvalitne obsadenú medzinárodnú regatu a každý štvrtý rok zase na vysokej úrovni organizuje aj prestížne Olympijské nádeje. Teraz bude musieť latku ešte viac podvihnúť. Predstaviť by sa malo 800 pretekárov z 36 krajín a Slovensko by malo mať zastúpenie takmer v každej kategórii. „Dobré meno nám dlhé roky robila K4. Ja som však večná optimistka. Verím, že hluchšie obdobie bude čoskoro za nami. Máme viacero šikovných pretekárov, ktorí už teraz majú za sebou skvelé výsledky a aj teraz by mohli zabojovať o najvyššie priečky. Pomôcť by nám k tomu mohlo aj domáce prostredie.“ Celé to na bratislavskom Zemníku vypukne 27. júna a podujatie potrvá štyri dni až do konca mesiaca. Takáto významná udalosť zároveň môže byť aj malou náplasťou potom, čo sa do Paríža z rýchlostnej kanoistiky nekvalifikoval ani jeden slovenský pretekár, či pretekárka.

Svetový pohár 2026

Organizačný výbor by mal pozostávať až zo 120 ľudí a manažérka podujatia Zora Hujsová nám prezradila aj cieľ na ďalšie roky. „V roku 2026 nám odsúhlasili a teda budeme organizovať Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike. Bude to výzva premiérovo hostiť takého významné seniorské podujatie. Opäť by sme sa mohli ukázať svetu a znovu by sme mohli zveľadiť aj náš areál.“ Zdá sa, že môžeme veriť v lepšie zajtrajšky pre kanoistiku na hladkej vode. Veríme, že objavíme „nových“ Tarra, Baču, Vlčeka, či Riszdorferovcov.

Prihláste sa do Fondu aj vy!

Na naše historicky najúspešnejšie športy sme nesmierne hrdí. Najväčšie nádeje rýchlostnej kanoistiky nás v prihlásenom videu veľmi rýchlo presvedčili o tom, že si grant zaslúžia. Na stránke www.nikefondsportu.sk však môžete nahrať video aj vy. U nás nie je nevýhodou ani to, ak sa venujete napríklad menej populárnemu športu.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu