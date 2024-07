22. júl 2024 Tlačové správy Historický úspech Slovenska v cheerleadingu Slovak Cheer Team uspel vo Fonde pre budúcnosť športu v marci. Prešlo pár mesiacov a grant premenil na zlato! Podporení reprezentanti v športovom cheerleadingu ovládli majstrovstvá Európy.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Pozoruhodné zároveň je, že historický zápis dosiahli len dva aj pol roka po vzniku Slovenskej cheerleadingo­vej únie.

Prvýkrát zaznela slovenská hymna

„Pri vyhlasovaní výsledkov a počas slovenskej hymny mali športovci slzy v očiach. Bol to historický moment, pretože naša hymna zaznela vo viac ako storočnej histórii svetového cheerleadingu prvýkrát.“ Znelo v správe od jasne najmladšej organizácie, ktorá sa zúčastnila európskeho šampionátu. „Týmto sa vám veľmi pekne chceme poďakovať za spoluprácu a podporu, ktorú ste nám na ceste slovenského národného reprezentačného tímu za medailami poskytli.“ Grant (https://nikefondsportu.sk/…ov-a-klubov/) im pokryl takmer všetky výdavky na reprezentačné dresy, v ktorých zahviezdili v Nórskom Oslofjorde.

„Nikto to nečakal“

Na veľké podujatie, akým je európsky šampionát, sa mladí a talentovaní milovníci cheerleadingu pripravovali premiérovo. Nominácia reprezentantov prebehla v septembri. Odvtedy sa vybraní zanietení športovci v kategórii od 11 do 16 rokov stretli 10-krát na víkendovom kempe vo Zvolene, v ktorom mali základňu. Zdá sa, že v príprave absolútne nič nepodcenili. „Slovak Cheer Team uspel v konkurencii siedmich súťažných tímov vo svojej kategórii a zaslúžene sa postavil na najvyšší stupienok. Slovenskí reprezentanti vyhrali suverénne s takmer 10-bodovým náskokom pred druhým Poľskom. Prekvapili sme nielen porotu, ale celý európsky cheerleading. Nikto to nečakal,“ prezradila nám manažérka reprezentácie Andrea Paňko.

Príznačná bola veľká tímovosť

Niečo viac sme sa dozvedali aj o celkovej atmosfére na podujatí a celkových pocitoch z majstrovstiev Európy. „Už len z Nórska sme hneď po prílete boli očarení. Celý areál, kde sme sa pohybovali a boli ubytovaní, nám pripomínal olympijskú dedinu. Mohli sme navzájom vidieť ako trénujú ďalšie reprezentácie. Výnimkou nebolo ani to, že sa reprezentanti v rámci tréningu medzi sebou pomenili a trénovali tak zmiešané skupiny. Bola tam veľká tímovosť. Celá infraštruktúra bola úžasná. Také niečo by malo byť v každej krajine.“

MS a olympiáda

Takýto úspech by bol priam škandál len tak nechať ležať. Aktuálne nesmierne nabudená mladá organizácia sa takého hriechu nedopustí a manažérka reprezentácie nám porozprávala aj o ďalších plánoch cheerleadingovej únie. „V ďalšej sezóne by sa Slovak Cheer Team mal rozrásť o staršiu vekovú a aj tanečnú kategóriu. Z dlhodobého hľadiska túžime po európskom zlate dobyť aj svet a radi by sme sa dostali aj na olympiádu. Zdá sa, že v 2032 by sa náš milovaný šport premiérovo mohol objaviť na olympiáde.“

Prihláste sa do Fondu aj vy!

Slovak Cheer Team pri vzniku potreboval každú pomocnú ruku. Tú mu Fond pre budúcnosť športu podal a teraz sa aj s talentovanými reprezentantmi radujeme z historického úspechu. Ak aj vy máte svoj sen a nemusí to byť len sen najvyššieho rangu, tak neváhajte a tiež zabojujte o grant na www.nikefondsportu.sk.

