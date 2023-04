3 Galéria Zdroj: Detský čin roka HĽADÁME DETI, KTORÉ POMÁHAJÚ Otvárame výzvu 23. ročníka projektu Detský čin roka 2023! 27. apríl 2023 Tlačové správy

27. apríl 2023 Tlačové správy HĽADÁME DETI, KTORÉ POMÁHAJÚ Otvárame výzvu 23. ročníka projektu Detský čin roka 2023!

23. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

OZ Detský čin roka otvára výzvu a hľadá deti, ktoré pomáhajú svojim blízkym, kamarátom či cudzím ľuďom a sú citlivé k prírode i zvieratám.

Príbehy sú od nepamäti živým a účinným prostriedkom vedenia a učenia ľudí, pretože názorne ukazujú, akým spôsobom si ľudia dokážu poradiť s reálnymi problémami a záležitosťami. Príbehy v projekte Detský čin roka sú preto unikátnym nástrojom zo života,, vďaka ktorému sa deti učia ako pomáhať ľuďom a prírode práve cez skutočné príbehy svojich rovesníkov. „Žijeme veľmi náročnú dobu. Spoločnosť je presýtená negatívnymi náladami a práve v tomto období príbehy a pozitívne detské skutky prinášajú vieru a nádej, že sa aj dobré veci dejú okolo nás. A to všetci potrebujeme vedieť a to ako deti tak i my dospelí,“ uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst – Petrovická.

Ako projekt prebieha

počas apríla zasielame do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2023

zasielame do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2023 pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórií:

Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete.

deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť

dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť písať môžu i o činoch svojich kamarátov , ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené

, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú

dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2023

poštou na adresu:

OZ Detský čin roka

Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava

alebo prostredníctvom webstránky

www.detskycin.sk

O oceneniach rozhodnú deti

na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 40 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia

deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať

sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú

zároveň deti v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii.

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2023. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu Detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2023.

Online anketa pre verejnosť

V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk pripravujeme online anketu pre dospelých. Online hlasovanie pre verejnosť bude prebiehať v októbri a v novembri 2023. Jeden dobrý skutok s najvyšším počtom hlasov získa cenu od usporiadateľa súťaže – ĽudiaĽuďom.sk.

Partneri projektu Detský čin roka 2023

Viac informácií o projekte nájdete na

www.detskycin.sk

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Detský čin roka