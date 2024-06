Dnes o 11:01 Regióny Hladina Dunaja by ešte mala STÚPNUŤ: V Devíne vyhlásili MIMORIADNU situáciu Situácia so stúpajúcou hladinou Dunaja ešte ani zďaleka nie je zažehnaná.

Hladina Dunaja v Bratislave by počas stredy mala ešte mierne stúpnuť, aktuálne dosahuje prvý stupeň povodňovej aktivity. Vo večerných hodinách by mal Dunaj kulminovať. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Môže prísť aj druhá vlna

„Pravdepodobne túto povodňovú vlnu zvládneme pri prvom stupni povodňovej aktivity, aj keď parametre v úseku mesta by mohli dosahovať na chvíľu úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity,“ skonštatoval Bocák. Je však podľa neho možné, že do konca týždňa nastane druhá vlna. „V povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku sú predpovedané dažde s úhrnom od 20 – 60 milimetrov,“ objasnil.

Hovorca SVP poznamenal, že na Devíne sú naďalej osadené mobilné hradenia a práce sú vykonávané aj v Komárne, kde je podľa neho preventívne vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Doplnil, že v Komárne sa očakáva v stredu poobede a večer dotekanie Dunaja.

Situáciu podľa jeho slov monitorujú a v prípade potreby vedia operatívne zasiahnuť, postaviť mobilné hradenia, a tak bezpečne previesť Dunaj cez zastavané územia.

Mimoriadna situácia v Devíne

V bratislavskej mestskej časti Devín vyhlásili v stredu ráno mimoriadnu situáciu. Dôvodom je povodňová aktivita 1. stupňa, hrozba vybreženia rieky Dunaj a zaplavenia obývaného územia. Mimoriadna situácia sa týka lokalít Pri Sihoti a Stará Horáreň. TASR o tom informovali z devínskeho miestneho úradu.

„Z dôvodu povodňovej aktivity prvého stupňa bola vyhlásená mimoriadna situácia na zastavanom území, ktoré je trvale obývané obyvateľmi. Vybrežením rieky Dunaj sú priamo ohrození na živote, zdraví a majetku,“ konštatuje samospráva.

Krízový štáb mestskej časti bude počas mimoriadnej situácie koordinovať aktivity s dotknutými organizáciami a subjektmi. O priebehu bude priebežne krízový štáb informovať aj obyvateľov. Mimoriadna situácia by mala trvať do poklesu hladiny rieky Dunaj a odstránenia následkov tejto udalosti.

