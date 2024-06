12. jún 2024 Rastislav Búgel Krimi HOROR na obľúbenom kúpalisku! Školáčka sa z bazéna nevynorila, museli ju OŽIVOVAŤ 14-ročná Laura sa ponorila pod hladinu a viac sa nevynorila. Museli ju oživovať a vo vážnom stave ju helikoptéra previezla do bratislavskej nemocnice.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , TASR/Edmund Örzsik

14-ročná Laura sa vybrala kúpať do Thermalparku v Dunajskej Strede. V jednom momente sa však ponorila pod hladinu a už sa viac nevynorila.

Ako informoval čas.sk, dievča malo dostať epileptický záchvat a pod vodou údajne strávilo 7 minút.

Zasahoval aj záchranársky vrtuľník

O jej život bojovali návštevníci Thermalparku, záchranári aj plavčíci. Tínedžerka skončila vo vážnom stave v jednej z bratislavských nemocníc.

"Operátor tiesňovej linky 155 vyslal ambulanciu RLP a záchranársky vrtuľník k maloletej pacientke, ktorá sa topila. Po úspešnej resuscitácii bola letecky transportovaná zaintubovaná na umelej pľúcnej ventilácii do Národného ústavu detských chorôb,“ povedala pre server hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Prípad vyšetruje aj polícia. „Vyšetrovateľ kriminálnej polície začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ prezradila trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Riaditeľ chce, aby sa prípad vyšetril

„Zatiaľ prešetrujeme presné okolnosti toho, čo sa stalo a ako. Údajných informácií máme viac a sú protichodné. Ani sám v tom nemám jasno,“ povedal pre čas.sk riaditeľ kúpaliska Gabriel Somogy.

„Polícia bola na miesto privolaná a vypočuli viacero svedkov a účastníkov, sme súčinní pri vyšetrovaní, všetky podklady sme poskytli, aj kamerový záznam, je aj v našom záujme, aby sa to vyjasnilo. Vieme len to, že sa mladá slečna ponorila pod vodu, zdržala sa tam viac, ako je zdravé. Bola vytiahnutá a bola jej poskytnutá prvá pomoc, privolaná záchranná služba ju resuscitovala a potom sa stabilizoval krvný obeh a bola odvezená do nemocnice v Bratislave,“ dodal s tým, že na mieste dievčaťu okamžite pomohli plavčíci.

