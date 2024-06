13. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia HOROR vo Viedni! Muž sekerou ZAVRAŽDIL spolubývajúcu, všetko videl jej kolega cez videohovor Viedňou otriasol mimoriadne ohavný prípad. Muž zabil svoju spolubývajúcu sekerou. Polícia ho zastrelila.

Viedeň sa spamätáva z brutálneho prípadu. 22-ročná žena v strachu o svoj život v utorok (11. júna) večer napísala kolegom správu so žiadosťou o pomoc. Bála sa totiž svojho 26-ročného rumunského spolubývajúceho, ktorý sa snažil dostať do jej izby. Kolegovia zalarmovali políciu, no tá nestihla prísť v čas. Informoval o tom server Krone.

Všetko snímal videohovor

Vystrašená žena mala práve videohovor s jedným z kolegov, keď sa agresívnemu spolubývajúcemu podarilo vniknúť do jej izby.

Kolega bol svedkom prvej fázy útoku, kedy Rumun napadol ženu sekerou.

Policajti ho zastrelili

Policajti po príchode na miesto našli polonahého 26-ročného muža. Oháňal sa sekerou a udrel ňou aj do okna bytu na prízemí. Útočník namieril sekeru na policajtov, pričom poškodil aj ich auto.

Policajt bleskovo reagoval a na muža vystrelil. Útočník zraneniam podľahol.

Zabil ju sekerou

Keď vošli do bytu, mladú ženu našli mŕtvu. Podľa polície ležala na zemi a mala rozsiahle poranenia hlavy. „Podľa informácií z vyšetrovania mal 26-ročný muž sekerou zabiť 22-ročnú spolubývajúcu. K činu došlo pravdepodobne krátko pred útokom na policajtov,“ povedal policajný hovorca Markus Dittrich.

