15. august 2024 Správy Horúčavy na Slovensku ani zďaleka nekončia: Teplota vzduchu sa má vyšplhať aj na 37 °C! August že zvykne byť už miernejší ako júl? Omyl. Aj v záverečných týždňoch letných prázdnin je na Slovensku poriadne horúco.

Slovensko dnes čaká ďalší, veľmi horúci deň. Príliv teplého vzduchu bude do našej oblasti pokračovať, no dnes bude oveľa nepríjemnejšie ako včera, napriek tomu, že nebudeme atakovať také maximálne teploty ako včera.

Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v celom Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického.

Teplota vzduchu tam môže poobede vystúpiť na 35 až 37 stupňov Celzia.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ varuje SHMÚ.

Vplyv dusného počasia

Prvostupňová výstraha je poobede vydaná vo väčšine Prešovského a Žilinského kraja, ako aj v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica, Púchov, Považská Bystrica, Brezno a Banská Bystrica. Tu môže teplota miestami dosiahnuť 34 stupňov Celzia.

„Dnes teda bude opäť horúco, no v niektorých okresoch Prešovského kraja, na horách a predovšetkým na krajnom západe to dnes bude oveľa nepríjemnejšie a to vplyvom dusna,“ doplnili z portálu iMeteo.sk.

Navyše, v stredu 14. 8. bol najteplejší deň tohto leta. Teplotu 38 stupňov Celzia namerali na staniciach Mužla, Mochovce a Žiar nad Hronom. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Mnoho staníc na západnom Slovensku dosiahlo 36 až 37 stupňov Celzia, 36 sme namerali aj v kotlinách Banskobystrického kraja. Zároveň viaceré stanice na juhozápade zaznamenali už tretí deň za sebou s teplotou 35 stupňov Celzia, Kamenica nad Hronom už štvrtý deň,“ priblížili meteorológovia.

