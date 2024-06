3. jún 2024 ELA Krimi Hra s kuklou na hlave a atrapou zbrane pred Pellegriniho domom má DOHRU: Koná sociálka! Hra šesťročného chlapca, ktorý z otcovho auta mieril atrapou zbrane na dom novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, má dohru.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR , TASR/Ján Krošlák

Ospravedlnenie nestačilo

Ako dnes informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas), sociálne orgány začali konať voči domácnosti, z ktorej pochádza šesťročný chlapec. O prípade sme písali TU.

„Svojím postupom chceme pomôcť k výchove dieťaťa a zistiť, či tam sú, alebo nie sú problémy," uviedol Tomáš.

V domácnosti spolu žije šesťročný chlapec a jeho otec, ktorí sú súčasne aktérmi incidentu, ktorý sa stal minulý týždeň v Bratislave.

Otec šoféroval auto a na zadnom sedadle viezol syna, ktorý mal otvorené okno, kuklu na hlave a atrapu zbrane v ruke. Chlapec atrapou zbrane mieril na dom, v ktorom sa zdržiava novozvolený prezident Pellegrini.

Otec chlapca sa zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v liste ospravedlnil, informujú tvnoviny.sk. „V kontexte dnešných dní, týždňov, som si mal uvedomiť závažnosť situácie a synovi povedať, aby zatvoril okno na aute, aby ho nebolo vidno s kuklou na hlave a s detskou puškou v ruke. Situáciu som mal vo svojich rukách, dalo sa tomu predísť,“ uviedol muž v liste.

Posvieti si sociálka

Ako ďalej spresnil, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately začalo zisťovanie, pričom pôjde o štandardný postup. Vykonajú pohovor s dieťaťom a rodičmi a pošlú dožiadania na školu a k lekárovi a navrhnú sociálny plán na základe zistení.

„Nie je tolerovateľné, aby šesťročné dieťa s kuklou na hlave a s atrapou zbrane trčalo z auta a na niekoho mierilo. Je to vec, ktorá je okamžite na podnet. Začali sme konanie, kontaktovali sme sa aj s políciou a o výsledkoch budeme informovať," uviedol Tomáš a dodal, že zaznamenali ospravedlňujúci list zo strany otca, no podľa ministra ho to nezbavuje zodpovednosti za dieťa a jeho výchovu.

Progresívne Slovenskom však upozorňuje, že výroky ministra práce Erika Tomáša hraničia so šikanou. Incident so šesťročným chlapcom podľa strany hrubo politicky zneužíva v predvolebnej kampani.

„Akokoľvek bolo nezodpovedné a nebezpečné dopustiť incident, pri ktorom sa šesťročný chlapec vykláňal z okna auta s atrapou zbrane pred domom novozvoleného prezidenta, nie je v poriadku politicky ho zneužívať pred európskymi voľbami,“ vyhlásil predseda PS Šimečka.

"Je nemysliteľné, aby bolo šesťročné dieťa pranierované na Facebooku ministra sociálnych vecí. Takto nevyzerá zmierňovanie napätia v spoločnosti. Oveľa viac to pripomína zneužívanie moci a zastrašovanie. Preto apelujeme na pána Tomáša, aby komunikoval opatrnejšie a citlivejšie,“ zdôraznila k postoju ministra Tomáša podpredsedníčka PS Simona Petrík.

Zdroj: Dnes24.sk