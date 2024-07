1. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia HRÔZA v ČESKU: Obce a mestá zasiahli BLESKOVÉ povodne! Ulice sa zmenili na rieky, VIDEO Záver uplynulého týždňa sa na viacerých miestach niesol v znamení silných búrok. Zasiahli aj časť susedného Česka.

Časť Česka v nedeľu zasiahli extrémne búrky. Objavili sa dokonca aj supercely s veľkými krúpami. Na viacerých miestach platí aj v pondelok najvyššia výstraha pred povodňami.

Metrová hladina na ceste

Ako informuje portál novinky.cz, v obciach Fryšták a Racková voda zaplavila desiatky domov a poškodila cesty aj chodníky. Škody už teraz odhadujú na desiatky miliónov korún. Len na východe Moravy hasiči v noci na pondelok absolvovali viac ako dvesto zásahov.

Vo Fryštáku sa malý potok zmenil na rozvodnený živel. „Na vozovke dosahovala hladina rozvodneného potoka výšku jedného metra. Zatopených je v uliciach Holešovská a Dolnoveská vo Fryštáku niekoľko desiatok domov. Do nočných hodín hasiči chodili po jednotlivých domoch a zisťovali ich stav,“ povedal Tomáš Svozil z Hasičského záchranného zboru Zlínskeho kraja.

Obrovské škody

Podobne to vyzeralo aj v päť kilometrov vzdialenej obci Racková. „Veľká voda v našej obci zaplavila okolo štyroch desiatok z celkového množstva zhruba tristo rodinných domov. Nejde len o pivnice a garáže. Mnohokrát sa dostala do prvého podlažia, miestami dosahovala hladina na prízemí domov až šesťdesiat centimetrov. Rozliala sa aj do sály obecného domu a do miestnej škôlky. V noci sa ale potok vrátil do vlastného koryta,“ vymenúva škody starosta Rackovej Jaroslav Kaňa.

Len na obecnom majetku hovorí o miliónových škodách. "Ale skutočne vzniknuté škody budeme ešte len sčítať. Okrem škôd na budovách došlo napríklad k vyvráteniu zábradlia a betónovej pätky na jednom z mostíkov miestnej komunikácie tretej triedy. V niektorých častiach zostala po povodni až tridsaťcentimetrová vrstva makadamu, vôbec nechápem, kde sa tam kamene vzali,“ dodal.

Museli evakuovať ľudí

Nedeľná búrka zasiahla Zlínsko, Vsetínsko aj Kroměřížsko. Najhoršia situácia bola v obci Sazovice. "Voda tam zatopila pivnice aj domy, museli sme tiež evakuovať niekoľko ľudí,“ povedal pre idnes.cz hovorca krajských hasičov Pavel Řezníček. Na rieku sa zmenila aj cesta v samotnom Zlíne.

V Milonicích na Vyškovsku se voda vlévá z potoka do obce. pic.twitter.com/13FbJeiqgg — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) June 30, 2024

Zdroj: Dnes24.sk