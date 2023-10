6 Galéria Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta HROZILO, že pacient neprežije: Zdravotníci vyskúšali niečo, čo ešte NIKTO na Slovensku, FOTO Napriek intenzívnej liečbe a umelej pľúcnej ventilácii pacientovi nedokázali v nemocnici na západe Slovenska pomôcť, preto po neho vyrazil bystrický tím ECMO. Čo sa mu podarilo? 21. október 2023 Zo Slovenska

Odborníci z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici majú za sebou prvé využitie mimotelového okysličenia u pacienta pri vedomí s ťažkým respiračným zlyhaním a rapídne sa zhoršujúcim stavom. O prípade v utorok informovala nemocnica na sociálnej sieti.

Riskantný krok

„Napriek intenzívnej liečbe a umelej pľúcnej ventilácii pacientovi nedokázali v nemocnici na západe Slovenska pomôcť, preto po neho vyrazil náš tím ECMO (mimotelová membránová oxygenácia krvi) spolu so Záchrannou službou Bratislava. Aj keď je to relatívne riskantný krok, ešte pred transportom k nám pacienta napojili na mimotelovú oxygenáciu. Ak by tak neurobili, bolo by veľmi pravdepodobné, že by nemusel transport prežiť,“ priblížila nemocnica.

Pacienta hospitalizovali na II. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Po niekoľkých dňoch sa aj vďaka vysokému nasadeniu celého zdravotného tímu kliniky jeho stav zlepšil. Pacienta mohli odpojiť od umelej pľúcnej ventilácie a na mimotelovom obehu ho zobudili z umelého spánku. Krátko na to zahájili intenzívnu rehabilitáciu, počas ktorej dokonca stál s pomocou špeciálneho aparátu,“ uviedla nemocnica. Aj vďaka skorej rehabilitácii je vysoká pravdepodobnosť, že sa pacient bude môcť vrátiť do bežného života rýchlejšie.

Podľa nemocnice na Slovensku ide o prvé využitie mimotelovej oxygenácie u pacienta pri vedomí s ťažkým respiračným zlyhaním so spojením mobilizácie (rehabilitácie) pacienta.

