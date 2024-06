HROZIVÉ chvíle vo vzduchu: Do lietadla Austrianu sa ZAHRYZLI obrovské krúpy FOTO

V Rakúsku dnes boli veľmi silné búrky, ktorým ešte nie je koniec. Najsilnejšie sa prehnali Viedenskom kotlinou a smerovali na naše územie.

Spojené boli aj so silnými krúpami, ktoré boli doslova ľadové loptičky o veľkosti až 5 cm. Takéto silné krupobitie zasiahlo aj jedno z lietadiel, informuje iMeteo.sk.

Zrejme si ani nevieme predstaviť, čo museli zažívať cestujúci z Palmy do Viedne na lete OS434. Lietadlo Austrian totiž vo vzduchu zasiahlo intenzívne krupobitie. V čase incidentu sa nachádzalo vo výške 6000 metrov nad Hartbergom.

Akoby zázrakom sa nikomu nič nestalo.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg