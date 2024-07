Hrozivé VIDEO zachytáva momenty po útoku ŽRALOKA: Napadol štyroch ľudí!

Na ľudí oslavujúcich v mori sa 4. júla vrhol žralok. Jeden jeho útok sa dokonca podarilo zachytiť na video, na ktorom vidieť zranenú osobu. Prvá správa o útoku prišla približne o 11.00 hod., muž utrpel vážne uhryznutie žralokom do nohy.

Na videu vidieť, ako poranenú osobu vyťahujú okolostojaci ľudia z vody a snažia sa jej pomôcť. Informoval o tom portál ABC News s odkazom na spravodajský portál KRGV.

Pri druhom útoku boli zranené tri osoby. Všetci, vrátane prvého napadnutého, boli prevezené do nemocnice. Jednu z osôb museli dokonca previesť vrtuľníkom na ďalšie ošetrenia. Podľa informácii ABC jeden z napadnutých ľudí žraloka v rámci sebaobrany kopol.

Ilustračné foto

Woman gets bitten by shark in South Padre Island Texas on 4th of July 😳pic.twitter.com/0PjBiJRe1E