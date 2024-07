Dnes o 11:49 Regióny Hrozné správy z Tatier: Evakuovali aj zranené dieťa, na mieste platí mimoriadna situácia Tragická udalosť v Belianskych Tatrách vyžiadala dva ľudské životy a štyroch zranených. V oblasti bola vyhlásená mimoriadna situácia.

V Monkovej doline v Belianskych Tatrách vodná lavína zasiahla prístrešok. Podľa prvotných informácií tam zostalo zakliesnených šestnásť ľudí, dve ženy, Češka a Slovenka prišli o život.

Tretia obeť

Portál noviny.sk pôvodne informoval, že nešťastie si vyžiadalo aj tretiu obeť.

Táto informácia sa však oficiálna nepotvrdila.

Správa TANAPu upozorňuje na to, že pre zosuv pôdy je chodník z Monkovej doliny do Širokého sedla nepriechodný a uzavretý do odvolania.

„Na mieste nastala bahenná lavína, ktorá strhla kamennú suť a stromy. Pri turistickom chodníku v drevenom prístrešku sa zdržiavali osoby, ktoré boli zasiahnuté,“ priblížil vo štvrtok minister Taraba.

Mimoriadna situácia

V oblasti bola vyhlásená mimoriadna situácia. TASR to potvrdil starosta obce Ždiar v okrese Poprad Pavel Bekeš.

Evakuovaných vrtuľníkom záchrannej služby bolo 16 ľudí, z toho traja boli prevezení do popradskej nemocnice.

„Posádke sa postupne z miesta podarilo evakuovať troch zranených turistov, z toho jedno dieťa. Všetci traja utrpeli ľahšie až stredne ťažké zranenia a boli odovzdaní do starostlivosti pozemných záchranárov, ktorí ich previezli do zdravotníckych zariadení,“ informovala hovorkyňa VZZS Zuzana Hopjaková vo štvrtok.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR