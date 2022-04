Zdroj: Union ZP Niekoľko rád, ako si uľahčíte postcovidový syndróm Postcovidový syndróm, ktorý je súčasťou long covidu je bohužiaľ priamou súčasťou životov množstva bežných ľudí. Prejavuje sa u ľudí, ktorí prekonali ochorenie covid-19, zároveň však jeho prejavy nesúvisia s intenzitou ochorenia. 30. apríl 2022 Tlačové správy

30. apríl 2022 Tlačové správy Niekoľko rád, ako si uľahčíte postcovidový syndróm Postcovidový syndróm, ktorý je súčasťou long covidu je bohužiaľ priamou súčasťou životov množstva bežných ľudí. Prejavuje sa u ľudí, ktorí prekonali ochorenie covid-19, zároveň však jeho prejavy nesúvisia s intenzitou ochorenia.

V tomto čase už pacient nie je pozitívny, no napriek tomu sa u neho prejavujú príznaky a môže trpieť vážnymi zdravotnými ťažkosťami. Ako sa prejavuje postcovidový syndróm a ako sa s nim popasovať? Čo má s týmto všetkým spoločné zdravotná poisťovňa a vaše zdravotné poistenie?

Ako sa prejavuje postcovidový syndróm?

Medzi príznaky postcovidového syndrómu zaraďujeme bolesti kĺbov, svalov a končatín. Častá je dlhodobá únava, bolesti hlavy (často aj v podobe intenzívnych migrén), zvýšená teplota, dýchavičnosť, náhle zmeny nálad, suchý kašeľ, tráviace ťažkosti, problémy so spánkom, kožné prejavy, či vysoký krvný tlak. Všetky tieto prejavy sú často aj priamymi príznakmi covidu. Postcovidový syndróm môže byť aj bezpríznakový a zistí sa len na lekárskom vyšetrení – pri odbere krvi, RTG alebo CT vyšetrení. V tomto prípade vám môže pomôcť vaša zdravotná poisťovňa – môžete sa na vyšetrenie dostať skôr, prípadne vám časť úkonu preplatí.

Ak vás aj po prekonaní covidu trápia príznaky, či máte neurologické, prípadne psychické následky, mali by ste určite navštíviť všeobecného lekára, ktorý vás odporučí na ďalšie vyšetrenia ku konkrétnemu špecialistovi. Úroveň zdravotnej starostlivosti pritom vo veľkom závisí od toho aké služby ponúka vaša zdravotná poisťovňa. Zdravotné poistenie je základom pri riešení akéhokoľvek zdravotného problému – a teda aj v prípade postcovidového syndrómu. Ak vám to vaše nevyhovuje, môže byť riešením zmena zdravotnej poisťovne.

Prevencia je lepšia ako riešenie následkov

Je dôležité poznamenať, že prevencia je omnoho lepšia ako následné riešenie následkov. V tomto prípade je skvelým spôsobom ako sa chrániť pred ťažkým priebehom covidu, dlhotrvajúcim covidom, či postcovidovým syndrómom očkovanie. Tiež je dobré vedieť, že zdravotné poistenie prepláca testy na diagnostiku ochorenia covid-19 v prípade ich indikovania lekárom. Na samotestovanie ponúka napríklad zdravotná poisťovňa Union zľavu 12 až 31 % vo viacerých laboratóriách na Slovensku. V prípade, že vaša poisťovňa takéto služby neposkytuje môže byť aj v tejto súvislosti ideálna zmena zdravotnej poisťovne.

Ako si uľahčiť prejavy počas postcovidového syndrómu?

Ak sa chcete dostatočne zregenerovať po tom ako vaše telo vyčerpalo nepríjemné ochorenie covid-19, mali by ste si predovšetkým dopriať dostatok oddychu. Doprajte si tiež kvalitnú a vyváženú stravu obohatenú o množstvo vitamínov a minerálov. Myslite aj na dostatok pitného režimu a pravidelné posilňovanie imunity. Fyzická aktivita je tiež dobrým príkladom rekonvalescencie, no v tomto smere je dôležité počúvať svoje telo. Ak sa necítite na náročnú aktivitu, môžete pokojne zvoliť aj krátku prechádzku v peknom počasí. Postupne sa dostanete späť do pôvodnej formy.

V súvislosti s covidom a postcovidovým syndrómom môžete potrebovať aj dosť financií na lieky, či jednotlivé vyšetrenia. V tomto zmysle odporúčame využiť služby preplácania úkonov, či častí liekov prostredníctvom vašej poisťovne. V prípade, že úkony nie sú preplácané dostatočne, alebo máte problém dostať sa k potrebnému špecialistovi, riešením môže byť aj zmena zdravotnej poisťovne.

Zdroj: Union ZP