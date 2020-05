Dnes o 17:52 Milan Hanzel Šport Futbal Hurá, na futbal. Nemecká bundesliga hlási: ZAČÍNAME!

Najvyššiu nemeckú futbalovú súťaž by mali po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu obnoviť v polovici mája.

Reštart prvej i druhej bundesligy dostal zelenú po stredajšej videokonferencii nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s premiérmi spolkových krajín.

Už budúci piatok?

Presný termín opätovného rozbehnutia I. a II. bundesligy je stále otvorený, orgány nechali rozhodnutie na vedení Nemeckej futbalovej ligy (DFL). DFL, ktorá plánuje na štvrtok virtuálne stretnutie 36 šéfov klubov, navrhla ako dátum reštartu piatok 15. mája.

Diváci si dajú ešte pauzu

DFL plánuje obnoviť prerušené súťaže bez prítomnosti divákov na štadiónoch. Všetky kluby musia pred spustením líg absolvovať tréningový tábor v karanténnych podmienkach. Pred reštartom musia hráči podstúpiť testy na koronavírus, pričom pozitívne testovaní futbalisti, členovia realizačných tímov či iní zamestnanci klubu musia byť okamžite izolovaní. Prvá vlna testovania, v rámci ktorej sa testom podrobilo dokopy 1724 hráčov, trénerov a fyzioterapeutov z 36 klubov oboch súťaží, odhalila desať pozitívnych nálezov. Infikované osoby putovali do karantén podľa pravidiel miestnych zdravotníckych orgánov. Druhé kolo testovania prebehne tento týždeň.

Treba odohrať deväť kôl

Najvyššiu nemeckú súťaž prerušili pre šíriaci sa koronavírus v polovici marca. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte deväť kôl. Na čele tabuľky je mníchovský Bayern, ktorý má po odohratí 25 zápasov pred druhou Borussiou Dortmund štvorbodový náskok. Súťaž by chceli dokončiť do konca júna.

Koronavírus v Nemecku

V Nemecku evidovali v stredu o 15.30 SELČ celkovo 167.007 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 6993 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/ú­zemiach potvrdených už vyše 3,6 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 258-tisíc osôb.

Riaditeľ Nemeckej futbalovej ligy (DFL) Christian Seifert privítal rozhodnutie o reštarte Bundesligy s radosťou. „Je to dobrá správa pre celý nemecký futbal, no zároveň veľká zodpovednosť pre kluby a všetkých zamestnancov. Musia implementovať všetky lekárske i organizačné opatrenia a správať sa disciplinovane. Zápasy bez divákov nie sú ideálne riešenie. V čase koronakrízy ohrozujúcej holú existenciu niektorých klubov je to však jediný spôsob, ako udržať ligy v súčasnom formáte. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí dospeli k tomuto politickému rozhodnutiu,“ citovala slová Seiferta agentúra DPA.

Tešia sa aj v Dortmunde

Rozhodnutie kvituje aj výkonný šéf Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke. Mrzí ho však, že na štadiónoch sa bude hrať bez fanúšikov. „Hrať pred prázdnymi tribúnami bude veľká výzva. Najmä pre kluby ako Borussia Dortmund, ktorým vášniví fanúšikovia dodávajú na štadiónoch veľa sily a energie. Z ekonomického hľadiska by však bolo veľmi riskantné čakať na reštart súťaže dovtedy, kým by sa mohlo hrať s divákmi,“ zdôraznil Watzke.

Verdikt privítal aj šéf exekutívy Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge. „Musíme byť vďační za toto rozhodnutie a zobrať ho s pokorou,“ povedal pre Bild.

