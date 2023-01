25 Galéria Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel Ochromilo husté SNEŽENIE dopravu v Bratislave? Pozrite sa, ako to vyzerá na Kolibe! FOTO Bratislava sa prebudila do pravého zimného rána. To znamená, že všetko je zasnežené. No, s tým prichádzajú aj problémy, napríklad pri cestovaní v MHD. 22. január 2023 han Regióny

22. január 2023 han Regióny Ochromilo husté SNEŽENIE dopravu v Bratislave? Pozrite sa, ako to vyzerá na Kolibe! FOTO Bratislava sa prebudila do pravého zimného rána. To znamená, že všetko je zasnežené. No, s tým prichádzajú aj problémy, napríklad pri cestovaní v MHD.

Nepriaznivé poveternostné podmienky ovplyvnili chod niektorých autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave. Linka 145 premáva po skrátenej trase, linky 20, 23 a 123 nepremávajú cez zastávku Agátová. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na webe.

Linka 145 premáva obojsmerne po skrátenej trase Jaskový rad – Bárdošova. „Zastávky Koliba, Júlová, Na Revíne, Júnová, Guothova linka 145 neobsluhuje,“ spresnil podnik.

Upozorňuje, že linky MHD dočasne neobsluhujú zastávky v kopcovitých terénoch. Autobusy 20, 23 a 123 premávajú odklonom.

Na Kolibe rušno

My v redakcii Dnes24.sk sme sa vybrali pozrieť, ako to vyzerá na bratislavskej Kolibe. Ako sa dalo očakávať, tak je tam „plno“. Už na konečnej trolejbusov, sa tvorili mierne zápchy. Miesto na parkovanie by ste hľadali márne. Jedine, že ste sa vyzbrojili dávkou trpezlivosti a počkali na to, kým niekto z Koliby odíde.

„My sme tu od deviatej a takto plno je tu odvtedy,“ povedal nám mestský policajt, ktorý s kolegyňou usmerňuje dopravu na parkovisku na Kamzíku.

„Všetko je plné, aj pod vežou, proste všade. Treba si len počkať, no pozor na blokovanie ostatných áut,“ dodal strážnik.

Ako je vidieť aj na našich záberoch, Koliba je plná ľudí a hlavne detí, ktoré si užívajú konečne veľa snehu.

25 Galéria

Zdroj: TASR/Dnes24.sk