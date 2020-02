1. február 2020 Voľby 2020 I. Matovič navrhuje za účasť v parlamentných voľbách 10 % zľavu z poplatkov štátu

Matovič chce, aby všetci, ktorí prídu hlasovať v parlamentných voľbách, získali na nasledujúce štyri roky desaťpercentnú zľavu na všetky poplatky voči štátu.

Hnutie OĽaNO predstavilo v sobotu (1. 2.) 11 otázok s konkrétnymi návrhmi, o ktorých ľudia v hlasovaní rozhodnú, či budú podmienkou hnutia na vstup do budúcej vládnej koalície.

Hlasovanie sa spustí o týždeň (8. 2.), podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča bude otázok ešte viac, maximálne 30. Konkrétna otázka sa stane podmienkou hnutia na vstup do koalície, pokiaľ ju podporí nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

Slovenské národné hlasovanie

Líder OĽaNO podľa svojich slov chce, aby mali ľudia pocit, že v týchto voľbách neprehrali. „Keď budeme súčasťou budúcej koalície, to, za čo hlasovali, to, čo presadili, my presadíme do programového vyhlásenia vlády tak, že v prvom roku budúcej vlády to bude splnené,“ vyhlásil Matovič.

Ľudia budú hlasovať napríklad o tom, či súhlasia, aby mali verejní činitelia hmotnú zodpovednosť, aby zdravotné poisťovne zabezpečili bezplatné objednávanie pacientov na centrálnom čísle alebo webe zdravotnej poisťovne, alebo aby bol pacient s podozrením na onkologické ochorenie operovaný do dvoch týždňov, a ak to nebude možné, aby ho mohli operovať kdekoľvek v EÚ s tým, že účet zaplatí zdravotná poisťovňa.

Ďalším návrhom je, že pokiaľ osoba usvedčí niekoho z korupcie, dostane odmenu 50 percent z toho, čo sa vráti štátu. Obyčajní ľudia tiež v otázkach navrhujú zavedenie bezplatnej dopravy nielen vo vlakoch, ale aj autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov, ďalej príspevok 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva či povinnú škôlku od troch rokov pre deti zo slabšieho sociálneho prostredia.

Zľava pre voličov

Dve otázky sa týkajú volieb. OĽaNO navrhuje, aby všetci, ktorí prídu hlasovať v parlamentných voľbách, získali na nasledujúce štyri roky desaťpercentnú zľavu na všetky poplatky voči štátu. Chcú tiež, aby bolo možné voliť zo zahraničia vďaka občianskemu preukazu s čipom.

„Myslím si, že po 30 rokoch vernosti ľudí v tento štát, že stále chodili voliť a stále mali nádej, že už teraz bude konečne dobre, by sme mohli ukázať ako štát, že si vážime záujem a vernosť ľudí, ktorí chodia voliť. Sú štáty, kde sú voľby povinné. Sú štáty, kde za neúčasť trestajú či odmeňujú. My sa opýtame ľudí, či súhlasia s tým, aby všetci tí, ktorí prídu voliť v parlamentných voľbách, mali na nasledujúce 4 roky 10 % zľavu na akékoľvek poplatky štátu,“ vyhlásil Matovič.

„Každý z ľudí, ktorý príde voliť, a bez ohľadu na to, koho bude voliť, každý získa zľavu, kvázi "vernostnú kartu“ od štátu a na akýkoľvek poplatok nasledujúce 4 roky bude mať 10 % zľavu," navrhuje Matovič.

Konkrétne by podľa Matoviča malo ísť o zľavy z daní, poplatkov a pokút. „Každý poplatok, aký máte, z každého 10 % zľava. Ako také všimné za to, že sa zaujímate o štát. Štát si zelektronizuje to, že kto bol voliť, vy tam prídete a rovno vám vybehne 10 % zľava,“ upresnil svoju predstavu Matovič.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk